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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

صورة مدرب نادي الصيد
صورة مدرب نادي الصيد

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم علي جثة شاب غارق في العقد الرابع من عمره طافية في مياه ترعة الهويس"محلة زياد _ الراهبين" في ظروف غامضة ، عقب اختفائه عن منزل أسرته في ظروف غامضة وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال الجثة ونقلها للعرض على الطب الشرعي بمستشفى المنشاوي بطنطا قبل دفنه بمعرفة أسرته بمقابر العائلة.

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من حكمدار مركزي سمنود والمحلة يفيد باختفاء المدرب الشاب  أحمد جمال المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الصيد في ظروف غامضة طوال الأسبوع الماضي .


كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمشاركة كل من العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وعدد من ضباط مباحث مركزي سمنود والمحلة لكشف غموض واقعة .

ونجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في  العثور علي جثة المدرب الشاب غارقا في مياه ترعة الهويس بخط "الراهبين_ محلة زياد" وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري انتشال جثمانه ونقله بسيارة إسعاف إلي الطب الشرعي بمستشفي المنشاوي بطنطا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق  والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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من ناحية أخري ، نعي المحاسب محمد الحليبي رئيس نادي الصيد أسرة المدرب الشاب أحمد جمال والذي تم العثور علي جثمانه غارقا في مياه ترعة  بقرية بمركز المحلة .
وأضاف رئيس النادي  أن المدرب الراحل شاب لا يتخطي عمره العقد الرابع وكان يشرف علي قطاع التدريب للأشبال النادي في مجال كرة القدم تحت 17 سنة .

وكشف رئيس النادي عن الحداد علي وفاة المدرب الشاب مبينا الدعم الكامل من  مجلس إدارة النادي ومواساة أعضاء النادي لأسرة الفقيد .

جثة مدرب نادي الصيد غارقا مجلس إدارة النادي ينعي رحيل المدرب الحداد للأنشطه

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