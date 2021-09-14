بعد ٦ سنوات.. أسامة ربيع يحسم موقف الدفعة الثالثة من خريجي المدارس البحرية بقناة السويس

وافق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على مذكرة إدارة شئون العاملين بشأن موقف الدفعة الثالثة من خريجي المدارس البحرية، التابعة للهيئة بالمدن الثلاث ، بناءً على الإعلان الخارجي رقم2 لسنة 2016 ، بحيث يتم البدء في إتخاذ إجراءات التعاقد، بإجمالي 265 بالمدن الثلاث، على اربع مراحل بفاصل زمني قدره 3 أشهر بين كل دفعة، وذلك لسد الإحتياجات الملحة والعاجلة لإدارات الهيئة ، وذلك وفقا للترتيب النهائي لنتيجة التخرج بالمدرسة البحرية.



وأعلنت هيئة قناة السويس، عبر موقعها الرسمي، مواعيد الكشف الطبي لخريجي المدرسة البحرية الدفعة الثالثة "المرحلة الأولى"، طبقاً للاعلان الخارجي رقم (2) لسنة 2016.

وأشارت هيئة القناة خلال البيان، إلي مكان الحضور وهو فيلا التعيينات رقم 131 شارع محمد على - جوار نادي الأسرة في الميعاد الموضح قرين كل أسم.

وأكدت الهيئة ، علي أهمية احضار عدد من المستندات وهي أصل وصورة بطاقة تحقيق الشخصية رقم قومي "سارية"، صورة شخصية مقاس 4*6 حديثة.



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