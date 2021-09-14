قفزة هائلة..هنا جودة تتقدم 653 مركزا في التصنيف العالمي لـ تنس الطاولة

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة التصنيف الدولي الشهري للاعبين حيث قفزت هنا جودة نجمة فريق الاهلي تحت 15 عام 653 مركزا واحتلت المركز 407 بـ 367 نقطة عقب تاهلها لـ نهائي فردي السيدات لبطولة افريقيا وخسارة اللقب أمام مريم الهضيبي.

واستطاعت هنا إقصاء فرح عبدالعزيز صاحبة الـ ٢٨ عاما وتمكنت من الفوز عليها بنتيجة اشواط ٤-٢ في مباراة دور الثمانية.

واحتل عمر عصر نجم الاهلي والمنتخب المركز الـ 28عالميا برصيد 4267 نقطة.

وتقدم عصر 8 مراكز كاملة في التصنيف العالمى لتنس الطاولة، بعدما توج ببطولة أفريقيا رجال بعد تغلبه على النيجري قادري ارونا.

واحتل أحمد صالح المركز ٤٦ بعدما صعد ٣ مراكز، وأصبح اللاعب خالد عصر في المركز الـ ١١٨ بعدما قفز 6 مراكز.

واحتلت لاعبة الأهلي ومنتخب مصر دينا مشرف المركز الـ 35 بـ 40 29 نقطة، لتصعد ٣ مراكز بعدما احتلت المركز ٣٨ في وقت سابق لتتصدر تصنيف اللاعبات المصريات عالمياً.

وتواجدت لاعبة منتخب مصر يسرا حملي في المركز 85 لتصعد ١٦ مركزا بعدما كانت في المركز 101عالميًا.

وصعدت فرح عبد العزيز 9 مراكز لتصل إلى المركز الـ ١٤٩ عالميا بـ 1549 نقطة.

وكانت فرح قد خرجت من ربع نهائي بطولة أفريقيا بعد الخسارة أمام هنا بنتيجة اشواط ٤-٢ في مباراة دور الثمانية

وتمكنت مريم الهضيبي بطلة افريقيا من الصعود 38 مركزً في التصنيف العالمي ليصبح ترتيبها ٢١٥ عالميًا بـ 954 نقطة.

وتوجت مريم الهضيبي لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة، ببطولة أفريقيا سيدات على حساب هنا جودة.

وكتبت مريم الهضيبي التاريخ، بالفوز على هنا جودة في نهائي فردي السيدات لبطولة افريقيا لتنس الطاولة بنتيجة (4-3).