عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قفزة هائلة..هنا جودة تتقدم 653 مركزا في التصنيف العالمي لـ تنس الطاولة

صدى البلد

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة التصنيف الدولي الشهري للاعبين حيث قفزت هنا جودة نجمة فريق الاهلي تحت 15 عام 653 مركزا واحتلت المركز 407 بـ 367 نقطة عقب تاهلها لـ  نهائي فردي السيدات لبطولة افريقيا وخسارة اللقب أمام مريم الهضيبي.

 

واستطاعت هنا إقصاء فرح عبدالعزيز صاحبة الـ ٢٨ عاما وتمكنت من الفوز عليها بنتيجة اشواط ٤-٢ في مباراة دور الثمانية.

واحتل عمر عصر نجم الاهلي  والمنتخب المركز الـ 28عالميا برصيد 4267 نقطة.

وتقدم عصر 8 مراكز كاملة في التصنيف العالمى لتنس الطاولة، بعدما توج ببطولة أفريقيا رجال بعد تغلبه على النيجري قادري ارونا.

 

واحتل أحمد صالح المركز ٤٦ بعدما صعد ٣ مراكز، وأصبح اللاعب خالد عصر في المركز الـ ١١٨ بعدما قفز 6 مراكز.

واحتلت لاعبة الأهلي ومنتخب مصر دينا مشرف المركز الـ 35 بـ 40 29 نقطة، لتصعد ٣ مراكز بعدما احتلت المركز ٣٨ في وقت سابق لتتصدر تصنيف اللاعبات المصريات عالمياً.

وتواجدت لاعبة منتخب مصر يسرا حملي في المركز 85 لتصعد ١٦ مركزا بعدما كانت في المركز 101عالميًا.

وصعدت فرح عبد العزيز 9 مراكز لتصل إلى المركز الـ ١٤٩ عالميا بـ 1549 نقطة.

وكانت فرح قد خرجت من ربع نهائي بطولة أفريقيا بعد الخسارة أمام هنا بنتيجة اشواط ٤-٢ في مباراة دور الثمانية

وتمكنت مريم الهضيبي بطلة افريقيا من الصعود 38 مركزً في التصنيف العالمي ليصبح ترتيبها ٢١٥ عالميًا بـ 954 نقطة.

وتوجت مريم الهضيبي لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة، ببطولة أفريقيا سيدات على حساب هنا جودة.

وكتبت مريم الهضيبي التاريخ، بالفوز على هنا جودة في نهائي فردي السيدات لبطولة افريقيا لتنس الطاولة بنتيجة (4-3).

تنس الطاولة هنا جودة أحمد صالح الاتحاد الدولي بطولة افريقيا دينا مشرف التصنيف العالمى

موضوعات متعلقة

الموت يفجع الملكة إليزابيث بعد وفاة أحد المقربين

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يناقش مع سفير مصر لدي غينيا إنشاء مركز اللغة العربية

تقرير التنمية البشرية لمصر 2021.. الاهتمام بالإنسان كمحرك أساسي للتنمية والاستفادة من إنجازاتها

رونالدو ومحمد صلاح.. من هو هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟.. الجماهير تتوقع

الاتحاد الأوروبي: الدفاع المشترك من مصلحة الناتو والولايات المتحدة

وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان .. تعرف على الأعضاء والمهام

الرئيس السيسي يستقبل عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

تعليق مثير من حمدي النقاز عقب عودته للزمالك

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

فيديو

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

المستشار محمد البياع يكتب: الضرائب والجمارك وودعا للسلع المضروبة

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ