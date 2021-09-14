وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان .. تعرف على الأعضاء والمهام

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لتفعيل كل ما يتصل ببنود هذه الاستراتيجية فيما يخص عمل الوزارة.

تشكيل لجنة حقوق الإنسان في الأوقاف

وجاء تشكيل الوحدة على النحو التالي :

1 ـ المهندس / سمير محمد مصطفى الشال – القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف - رئيسًا .

2 ـ أحمد عطية أبو الوفا – رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية- عضوًا .

3 ـ الدكتور / أحمد عبد الرؤوف محمد علي – مدير عام الشئون القانونية عضوًا.

4 ـ الدكتور / أسامة فخري الجندي – مدير عام المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف – عضوًا .

5 ـ الدكتوره / جُنيَّة محمود محمد عبد الرحمن– مدير عام الشئون الطبية بمستشفى الدعاة – عضوًا .

6 ـ سمر إبراهيم محمود – مدير عام خدمة المواطنين - عضوًا .

7 ـ عبد الله محمدي سيد أحمد – مدير إدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – عضوًا .



و تعمل هذه اللجنة على تعزيز قيم المواطنة، والتسامح الديني ، والإسهام في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع ، و الوفاء بحقوق متحدي الإعاقة فيما يخص أعمال الوزارة وتنفيذ سياسة بناء المساجد الميسرة في بناء جميع المساجد الجديدة و عند إحلال المساجد أو تجديدها ، وترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة وتسجيلها صوتيا إلى جانب نشرها إلكترونياً .

يأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها، وفق الرؤية التي توجت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.