عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان .. تعرف على الأعضاء والمهام

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 أصدر الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، قرارًا  بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لتفعيل كل ما يتصل ببنود هذه الاستراتيجية فيما يخص عمل الوزارة.

تشكيل لجنة حقوق الإنسان في الأوقاف

 وجاء تشكيل الوحدة على النحو التالي :
1 ـ المهندس / سمير محمد مصطفى الشال – القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف - رئيسًا .
2 ـ  أحمد عطية أبو الوفا – رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية- عضوًا .
3 ـ الدكتور / أحمد عبد الرؤوف محمد علي – مدير عام الشئون القانونية عضوًا.
4 ـ الدكتور / أسامة فخري الجندي – مدير عام المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف – عضوًا .
5 ـ الدكتوره / جُنيَّة محمود محمد عبد الرحمن– مدير عام الشئون الطبية بمستشفى الدعاة – عضوًا .
6 ـ سمر إبراهيم محمود – مدير عام خدمة المواطنين - عضوًا .
7 ـ عبد الله محمدي سيد أحمد – مدير إدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – عضوًا .


و تعمل هذه اللجنة على تعزيز قيم المواطنة،  والتسامح الديني ، والإسهام في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع ، و الوفاء بحقوق متحدي الإعاقة فيما يخص أعمال الوزارة وتنفيذ سياسة بناء المساجد الميسرة في بناء جميع المساجد الجديدة و عند إحلال المساجد أو تجديدها ، وترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة وتسجيلها صوتيا إلى جانب نشرها إلكترونياً . 

يأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها، وفق الرؤية التي توجت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الأوقاف حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء المساجد الميسرة التسامح الديني

ترشيحاتنا

ما هو الفرق بين أطفال الأنابيب والحقن المجهري؟.. استشاري يحيب

بسب المتحورات.. خبير أوبئة يعلن ذروة إصابة الموجة الرابعة والفئات المعرضة للوفاة

شيخ الأزهر يناقش مع سفير مصر لدي غينيا إنشاء مركز اللغة العربية

تقرير التنمية البشرية لمصر 2021.. الاهتمام بالإنسان كمحرك أساسي للتنمية والاستفادة من إنجازاتها

رونالدو ومحمد صلاح.. من هو هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟.. الجماهير تتوقع

الاتحاد الأوروبي: الدفاع المشترك من مصلحة الناتو والولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

تعليق مثير من حمدي النقاز عقب عودته للزمالك

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

فيديو

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

المستشار محمد البياع يكتب: الضرائب والجمارك وودعا للسلع المضروبة

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ