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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسمياً ظهور iphone 13 mini .. السعر و المواصفات | صور

رسمياً ظهور iphone
رسمياً ظهور iphone 13 mini .. السعر و المواصفات | صور

طرحت شركة Apple الأمريكية الآن أصغر هواتفها الذكية حجماً لهذا العام، وهو iphone 13 mini من مقرها الرسمي بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية “أونلاين” عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، مثلما حدث العام الماضي، والذي يأتي في عدة ألوان متنوعة.


يحتوى iphone 13 mini على شاشة قياس 5.4 بوصة من نوع OLED super retina xdr، مع ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة لحمايتها، بسرعة تحديث 12 هيرتز في الثانية، و إضاءة أقوي بنسبة 28%، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوى.

 

 

 كما تم تزويد آيفون 13 بمعالج معالج A15 الجديد الأقوى فى العالم، و الأسرع بنسبة 30% من المعالج السابق، و هو قادر على تنفيذ ١٥.٨ تريليون عملية في الثانية. 

بالإضافة لأداء جبار فى الألعاب عالية المتطلبات، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت.

 



و لمحبي التصوير يمتلك الهاتف جيل جديد من الكاميرات بمستشعر ضوء جديد، مما يوفر أداء محسن فى التصوير الليلي، من خلال 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار في الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

مع إضافة جديدة للكاميرا وهى Cinematic mode، لعزل الشىء الذى يتم تصويره أمام الكاميرا حتى أثناء الحركة. 
 


يعمل iphone 13 mini بنظام تشغيل ios 15 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.

كما يعمل الآيفون الجديد بميزة الشاحن المغناطيسي MagSafe من خلال لصق الشاحن على ظهر الهاتف، ليتم شحن الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، وتتيح هذه القطعة شحن جهازين في وقت واحد.

 


يدعم iphone 13 mini مقاومة الماء، كما يمكنك الحصول عليه فى 5 ألوان هيالأحمر والأسود والأزرق الوردي والأبيض.

سعر آيفون 13 ميني

سيكون iphone 13 mini متاحاً للحجز فى 16 أكتوبر الجاري، و بالمنافذ الرسمية بدءاً من 23 اكتوبر، بسعر يبدأ  بسعر 699 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى.  

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