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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار الاستحمام اليومي للشعر الدهني والجاف

أضرار الاستحمام اليومي
أضرار الاستحمام اليومي للشعر

تعتمد اضرار الاستحمام اليومي للشعر على عدة عوامل، مثل: كمية الزيوت التي يفرزها الشعر لكل إنسان، ووفقًا لدراسة للأكاديمية الأمريكية للأمراض هناك بعض الأشخاص من ذوي الشعر الدهني يقومون بغسل شعرهم يوميًا.

 

أضرار الاستحمام اليومي للشعر

 

ولا يوجد اضرار الاستحمام اليومي للشر عند غسل الشعر مرة اسبوعيا، بسبب قابلية فروة الرأس إلى إفراز الزيوت وترطيب الشعر بشكل طبيعي، ولكن يمكن القول أن غسل الشعر يوميًا يضر بالشعر للأشخاص ذوي الشعر الجاف وفروة الرأس الحساسة خصوصًا عند استخدام الشامبو.
 

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ويمكن لاستخدام الشامبو أكثر من مرة اسبوعيا ان تسبب في اضرار الاستحمام اليومي للشعر، وذلك لأنه يمنع إفراز الزيوت المهمة لترطيب فروة الرأس والشعر، مما يؤدي إلى جفاف، وتقصف، وتكسر، وتلف الشعر.

 

أضرار الاستحمام اليومي للشعر


ويعد غسل الشعر بالماء فقط معظم أيام الأسبوع كافٍ من أجل إزالة الأوساخ والأتربة وتنظيف الشعر، وفعال أيضا في تجنب اضرار الاستحمام اليومي للشعر.

ويمكن للأشخاص ذوي الشعر الدهني أو الأشخاص ممن وصلوا سن البلوغ الذين تزداد إفراز الدهون لديهم في هذه المرحلة بأن يقوموا بغسل شعرهم باستخدام الشامبو من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، وليس أكثر من ذلك لتجنب اضرار الاستحمام اليومي للشعر.

وينصح الأشخاص ذوي فروة الرأس الجافة بغسل الشعر عدد مرات أقل، وذلك لانه يؤدي غسل فروة الرأس باستمرار إلى ظهور القشرة وجفاف الشعر، كما ينصح الأشخاص ذوي فروة الرأس الدهنية بغسل شعرهم عدد مرات أكثر؛ حيث يؤدي إهمال غسل فروة الرأس الدهنية إلى ظهور الحبوب والعديد من المشكلات المتعلقة بفروة الرأس.

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