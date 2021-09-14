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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير عن حوادث تحرش بمفتشات أممية في منشأة نووية إيرانية.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

 ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، أن حراسا إيرانيين تحرشوا بمفتشات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة "نطنز" النووية خلال قيامهم بعملية تفتيش في المنشأة.

 

وذكرت الصحيفة أن الحراس قاموا بملامسات غير لائقة كما طالبوا المفتشات بخلع بعض ملابسهن.

ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين، أنه كانت هناك ما لا يقل عن أربعة حوادث مضايقات من هذا القبيل. ووفقا لآخر، كانت هناك ما بين خمسة وسبعة حوادث.

وقال الدبلوماسيان إن الحادث الأول المفترض وقع في أوائل يونيو الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة صرحت في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن "مثل هذا السلوك يجب أن يتوقف فوراً".

وكانت إيران، قد فرضت في يوليو الماضي قيوداً على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مفاعل "نطنز" لتخصيب اليورانيوم، وذلك في أعقاب حادث وقع في أبريل الماضي.

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