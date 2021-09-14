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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 ضربات جزاء خلال شوط.. إشبيلية يتعادل مع سالزبورج في دوري الأبطال

صدى البلد

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث الشوط الأول من مباراة إشبيلية الإسباني وسالزبورج النمساوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول احتساب ضربة جزاء، 3 منها لـ ريد بول سالزبورج، سُجل منها ركلة وحيدة عن طريق لوسيتش، لكنه أضاع ضربة جزائية أخرى، فيما أضاع كريم أيديمي ركلة إضافية لسالزبورج.

وجاء هدف التعادل لإشبيلية من ضربة جزاء أيضًا عن طريق إيفان راكيتيتش في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

تشكيل إشبيلية

وضم تشكيل إشبيلية كل من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - جيوليس كوندي - دييجو كارلوس - ماركوس أكونيا

خط الوسط: فيرناندو -جوردان -  إيفان راكيتيتش 

خط الهجوم: سوسو - أليخاندرو جوميز - يوسف النصيري

دوري ابطال أوروبا اشبيلية دوري الابطال اوروبا دور المجموعات يوسف النصيري

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