عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خطوة استباقية لـ هاني شاكر فى أزمة تحصيل حقوق الأداء العلني

هاني شاكر
هاني شاكر

قال طارق مرتضى - المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، إن النقابة اجتمعت بأعضائها من مختلف الجمهورية - أمس الأثنين - بشأن حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني. 

وأكد طارق مرتضى أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، حصلت على تفويض من الموسيقيين ومتعهدي الحفلات لمواجهة قرار وزارة الثقافة وتحصيل حقوق الأداء العلني على المصنفات السمعية. 

txt

بعد منعه من الغناء .. «الموسيقيين» تكشف مصير تظلم حسن شاكوش

txt

هاني شاكر عن استخدام الفلاشة: "اللي مش هيعرف يغني ملوش لازمة"

بيان جمعية المؤلفين والملحنين 

وفي نفس السياق، عبرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين «الساسيرو»، عن اندهاشها وانزعاجها من موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية بصحيح القانون المتمثل في عدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا - بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية - أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، واعتبرت الجمعية أن ذلك ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام ١٩٣٩ ومن بعده القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني.

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، طالب بوقف الحفلات العامة التي يتم فيها إذاعة تسجيلات سمعية وهو الأمر الذي رفضته الجمعية نظرا لأنه سيتم إيقاف تحصيل المبالغ المالية التي كان يتم تحصيلها من الموسيقيين والمطربين والعازفين  والـ DG والأجانب ليتم منحها للمؤلفين والملحنين والناشرين.

وأهابت الجمعية في بيان رسمي، بالنقابة عدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان.

وتنتهز الجمعية هذه الفرصة لتشكر وزارة الثقافة وعلى رأسها فنانة عالمية مبدعة في مجال عزف الفلوت والإدارة المركزية للرقابة المركزية على المصنفات السمعية والسمعية البصرية ويمثلها أستاذ جامعي يدرس فن السيناريو في أكاديمية الفنون، فقد أرادا إعلاء حكم القانون لضمان حصول المؤلفين والملحنين على حقوق الأداء العلني من خلال الجمعية الأهلية التي تمثلهم أسوة بما هو مطبق لضمان سداد حقوق أعضاء النقابات الفنية المهنية، قبل إصدار الترخيص الرقابي للحفل.

وتحذر الجمعية من تغليب المصالح الفئوية لمتعهدي الحفلات الغنائية ومشغلي التسجيلات السمعية (DJ) على حقوق المبدعين من المؤلفين والملحنين حيث يجرم القانون كل من يحول دون تطبيق حكمه أو الاتفاق على نصوصه الآمرة.

المؤلفين المؤلفين والملحنين نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر الفنان هاني شاكر

موضوعات متعلقة

بعد نجاح أغنية أنا.. أسامة منير يستعد لطرح بنحسس على الكلام

أحمد رشوان يهنيء حنان مطاوع بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل للكسر"

للأسبوع السابع.. غزة مونامور في سينما زاوية بعد مد فترة عرضه

بعد جائزة أفضل ممثلة.. نيرمين الفقى: "عيلتي بتكبر وتزيد بيكم"

بعد منعه من الغناء .. «الموسيقيين» تكشف مصير تظلم حسن شاكوش

بنطلون ممزق.. بوسي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. شاهد

مدحت صالح وهاني شاكر يكشفان تفاصيل 20عاما من عمرهما مع أمير كرارة

بسبب الصيد| أهل البادية يشيدون بمصطفى شعبان وينتقدون محمد رمضان

ترشيحاتنا

مفاجآت آبل.. كل ما جاء في مؤتمر إطلاق هواتف iPhone 13.. سعر ومواصفات

بحضور السيسي.. تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في مؤتمر التنمية حق للجميع

يستوعب 1400 راكب.. القومية للأنفاق: المونوريل الكهربائي يستخدم أحدث تكنولوجيا في العالم.. فيديو

كيف دعمت الدولة المصريين المقيمين بالخارج ؟ قانون الهجرة يجيب

غير مسبوقة للبشرية.. زيادة عدد الأيام شديدة الحرارة خلال الأعوام المقبلة

وزيرة التخطيط: مصر أنفقت تريليونات الجنيهات لتحسين حياة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

إطلاق iphone 13 رسمياً .. اعرف سعره و مواصفاته | صور

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

القصة الكاملة لحقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

غرامة 5 آلاف جنيه.. احذر إقامة منشآت على سطح أنفاق المترو ومحطاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر

22 قرارا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد2021 - 2022.. فيديوجراف

فيديوجراف.. محفظ قرآن يغتصب طفلة بالدقهلية.. قيدها وكتم أنفاسها

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ