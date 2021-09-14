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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة التخطيط: مصر أنفقت تريليونات الجنيهات لتحسين حياة المواطنين

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير التنمية البشرية 2021 ، عبارة عن مسيرة مصر طوال 10 سنوات .


وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،أن تقرير التنمية البشرية 2021، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مجرد من المجاملات.


وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا رغم مواجهتها العديد من التحديات مثل محاربة الإرهاب وأزمة فيروس كورونا.


وأشارت خلال قناة صدى البلد، إلى أن مصر أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تحسين حياة المواطنين، حيث نجحت في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة لتحسين حياة المصريين.


ولفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة تستهدف خصائص سكانية جيدة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء، موضحة أن هناك خطة لتوعية المرأة وتمكينها من أجل مواجهة الزيادة السكانية.

 

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم فعالية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن مصر  للعام الحالي ٢٠٢١.

 

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

 

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

 

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