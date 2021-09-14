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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مؤمن يتغلب على زاهد سالم ويصعد للمربع الذهبي ببطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش

صدى البلد

استطاع طارق مؤمن التغلب على زاهد سالم في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش والتي تقام تحت سفح أهرامات الجيزة خلال الفترة من 10 الي 17 سبتمبر 2021، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

استطاع طارق مؤمن المصنف رقم 4 على العالم، التغلب على منافسه زاهد سالم المصنف رقم 15 على العالم، في المباراة التي جمعت بينهم والتي استمرت لمدة 43 دقيقة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-1 في الأشواط، جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 12-10، 4-11، 5-11، 2-11.

وبذلك ينتظر طارق مؤمن تحديد الطرف الثاني للمربع الذهبي، في المباراة التي ستجمع بين النجم المصري مروان الشوربجي والماليزي إيان يو نج.

تشهد البطولة والتي تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار.
وتقام مباريات الدور التمهيدي بملاعب نادي New Giza، على ان تبدأ المباريات بالملعب الزجاجي من يوم ال 12 من سبتمبر.
الجدير بالذكر، أن نور الشربيني توجت بلقب البطولة الماضية بعد فوزها على زميلتها نوران جوهر، فيما حصد علي فرج لقب الرجال بعد فوزه على زميله الآخر طارق مؤمن.

وزارة الشباب والرياضة نور الشربيني وزارة السياحة والآثار الاسكواش مروان الشوربجي

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