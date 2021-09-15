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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات ٢٠٢١ … تنبيه هام من هندسة القاهرة إلى طلاب الفرقة الثانية ميكانيكا

تنبيه هام من هندسة
تنبيه هام من هندسة القاهرة إلى طلاب الفرقة الثانية ميكانيكة

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، تنبيه هام لطلاب برنامج (الهندسة الميكانيكية) فقط ، الناجحين بالفرقة الثانية و المنقولين إلي الفرقة الثالثة لعام 2021/2022.

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بانه سيتم إختيار التخصص الداخلي للبرنامج طبقآ للائحة 2018 ، في من يوم الاربعاء الموافق ١٥ سبتمبر حتي السبت الموافق  ٢٥ سبتمبر .

 

و بعد إنتهاء الفترة سيتم غلق باب إختيار التخصص من حساب الطالب علي موقع الكلية ،و لن يلتفت إلي اي طلب ورقية .

 

على الجانب الاخر ، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية  ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعدادا للعام الدراسى 2021-2022. 
 

وفى هذا التقرير نقوم بنشر الاوراق المطلوبة للطلاب المستجدين المرشحين من قبل مكتب التنسيق فى العام الجامعى 2021-2022  بـ كلية الهندسة جامعة القاهرة .

 

قررت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، بدء إستلام الملفات للطلاب المستجدين إعتبارا من الأحد الموافق 5 من سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 9 من سبتمبر بمقر الكلية بالجيزة من التاسعة صباحا بموجب بطاقة الترشيح .


الاوراق المطلوبة 
1- إحضار مظروف التقديم من مطبعة الكلية مع كتابة البيانات بخط واضح  + كتابة البيانات على كارت البيانات بالمظروف .
2- أصل شهادة الميلاد + عدد 5 صورة منها 
3- عدد 8 صور شخصية ( 4*6) مع كتابة اسم الطالب.
4- بطاقة الترشيح 
5- عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومى الخاص بالطالب.
6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الأمن.
7- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 5 صور منها.
8-  الطلاب مواليد 2003 وما قبلها عليهم احضار بطاقة 6 جند من قسم الشرطة التابع لها + صورة منها.

كلية الهندسة جامعة القاهرة الهندسة الميكانيكية إختيار التخصص نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الاوراق المطلوبة للطلاب المستجدين

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