نشرة الفن: حقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا ووفاة مغني راب وعودة أصالة لمصر

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية بعض الأخبار المحلية والعالمية المميزة ومن أبرز هذة الأخبار:
القصة الكاملة لحقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا
تداولت أنباء خلال الساعات الماضية عن زواج الفنان تامر حسني سرا ، من فنانة شابة شاركته من قبل مشهد في فيلمه " الفلوس ".
عاوزين حق بابا .. الظهور الأول لأطفال الفنان الراحل أحمد هيبة بعد وفاته في حادث سير
طالب أطفال الفنان الراحل أحمد هيبة بضرورة جلب حق والدهم من سائق الميكروباص ، والذي تسبب في وفاته بعد اصطدامه به .
أشرف زكي لـ«صدى البلد»: «التضامن» ستصرف معاش شهرى لأسرة الراحل أحمد هيبة
كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن دور النقابة مع زوجة الفنان الراحل أحمد هيبة.
صدى البلد ينفرد بالظهور الأول لزوجة الفنان الراحل أحمد هيبة وأطفاله ..فيديو
ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بالظهور الأول لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة، والذي توفى منذ يومين بعد تعرضه لحادث سير.
وفاة مغني الراب المصري رامي دنجوان بعد صراع مع المرض
توفى اليوم مغنى الراب رامي دنجوان، و أعلن مغني الراب محمد أسامة خبر وفاة صديقه رامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
لهذا السبب..أصالة تقطع شهر العسل وتعود لمصر غدا.. خاص
بعد احتفالها بزواجها من الشاعر فائق حسن ،علم صدى البلد أن النجمة أصالة ، قررت قطع إجازة شهر العسل مع زوجها ، والعودة غدا الأربعاء إلى مصر قادمة من السعودية.