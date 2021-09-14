نشرة الفن: حقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا ووفاة مغني راب وعودة أصالة لمصر

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية بعض الأخبار المحلية والعالمية المميزة ومن أبرز هذة الأخبار:

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية عن زواج الفنان تامر حسني سرا ، من فنانة شابة شاركته من قبل مشهد في فيلمه " الفلوس ".

طالب أطفال الفنان الراحل أحمد هيبة بضرورة جلب حق والدهم من سائق الميكروباص ، والذي تسبب في وفاته بعد اصطدامه به .

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن دور النقابة مع زوجة الفنان الراحل أحمد هيبة.

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بالظهور الأول لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة، والذي توفى منذ يومين بعد تعرضه لحادث سير.

توفى اليوم مغنى الراب رامي دنجوان، و أعلن مغني الراب محمد أسامة خبر وفاة صديقه رامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

بعد احتفالها بزواجها من الشاعر فائق حسن ،علم صدى البلد أن النجمة أصالة ، قررت قطع إجازة شهر العسل مع زوجها ، والعودة غدا الأربعاء إلى مصر قادمة من السعودية.