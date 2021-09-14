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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يالواثق.. راشد الماجد يحصد 1.5 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه

راشد الماجد
راشد الماجد

حقق الفنان راشد الماجد ، مليون ونص المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “يالواثق” ؛ بعد أسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، إذ تم طرحها يوم الثلاثاء 7 سبتمبر. 

تفاصيل أغنية يالواثق

أغنية يالواثق للفنان راشد الماجد، من اشعار: العالية، ألحان: احمد الهرمي، توزيع موسيقي: سيروس، وتريات: تامر الفيظي، جيتار: شريف فهمي، ايقاع: ابراهيم حسن، كورال: مجموعة الامارات، هندسة صوت: م. عمر صلاح، مكساج وماستر: م. جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، اشراف فني: حسن طالب.

 

كلمات الأغنية

يالواثق اللي قِِبـلتـه تخطف ألبـاب
تملا العيون وْ تروي كْبـود و نْـفوس
تمشي والأرض تْعِدّ وْتحسبلك حساب
وْكلما إرتِفَع مرقاها يحلالِك الدوس

سيرتْك ترفع روس وإتـدَسِّم أشنـاب
وْكلمَتْك مثل السهْم لا فارق القوس
ويمناك لا نعدمها كم عشّـت ذْيـاب
وكم حَجّمت نفْسٍ..نِفَش فيها طاووس

ما لوم فيك الريم وْ تـلعات الأرقـاب
وشوق العذارى اللي حواليهن حْروس
وإنته جبل متـشيّـد إركون واطنـاب
فارِع مقام وْ اصله ثابت و مغروس

توقف شموخ..وْتمشي تتبعك الألقاب
تـجلس مهابة وتلتفت صوبك الروس
قَـدْرِك سِما..وإن كان ممشاك لِتراب
والحـر قبْـل العين..تـنـظـر له إنفوس 

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يالواثق.. أحدث أغاني راشد الماجد

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راشد الماجد يحقق نجاحا كبيرا بـ نفس المفترق

اغنية نفس المفترق

بعد أن صدح الفنان حسين الجسمي برائعة "درب الشعر" للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع" وبكلماتها الجزلة، تفاعلت الشاعرة "جموح" معها وجارتها بقصيدة  "نفس المفترق" لكن جموح اختارت حنجرة الفنان راشد الماجد لتهدي "فزاع" هذه المجاراة، وهي من ألحان الفنان فايز السعيد وتوزيع موسيقي نور هاشم، وإشراف عام علي الخوار، وإدارة إنتاج وفيديو آرت علاء فياض، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني. وشاعرتنا هنا جارته ومشت معه في نفس "درب الشعر" وفي "نفس المفترق" التقت معه، لتروي لنا وله مدى حبها للشعر ولمبدع الشعر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع".

 

وتقول الشاعرة في مطلع الأغنية الأغنية: يا هاجسي هاجس مخضرمنا على بابي طرق .. وافكار خيله مسويه في ساحة الشعر اغبره .. يا حي وجهه لي لفى ويا حي طرقه لي طرق .. اللي .. على لسان العرب واشرافهم ذاع خبره .. بقول له انته وانا نوقف في نفس المفترق .. والكسر في خاطر محبينك غرامك يجبره .. حسابك فـ صدر الغلا لا يمكن انه يُخترق .. محفوظ قدر ومقدره حتى الكبير استكبره.

 

وفي نهايتها توجه الشاعرة كلماتها مباشرة إلى "فزاع"  لتقول له: قلبي معاك من الصغر من وين ما تشرق شرق ..والموضع اللي تشبره .. قلبي وايدي تشبره .. انته وانا .. ودروبنا .. والشعر ابد ما نفترق.

وقد تم عرض أغنية "نفس المفترق" بصوت الفنان راشد الماجد على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني في "اليوتيوب" وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الإذاعات الخليجية والعربية.

 

أحدث أغاني راشد الماجد

من جهة أخرى، يستعد الشاعر ذياب بن غانم لتعاون جديد مع الفنان راشد الماجد بأغنية عاطفية، من ألحان فايز السعيد، حيث يعتبر هذا التعاون الثاني بينهما، وكان الأول من خلال أغنية “جرح الغدر” والتي كانت أيضا من ألحان فايز السعيد.

من ناحية أخرى، يحضر الشاعر الإماراتي ذياب بن غانم المزروعي، لأوبريت وطني استعدادا لليوم الوطني، حيث تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاما على اتحاد الامارات.

كما يستعد الشاعر ذياب بن غانم لإصدار ديوانه الشعري الذي يحتوي على قصائد متنوعة بين الوطني والعاطفي والحكم والاجتماعية، بالتعاون مع شركة مداد للطباعة والنشر، والذي سيشارك به في معرض الكتاب الدولي بالشارقة.

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