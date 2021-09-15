عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أيام من وفاة شقيقتها.. وفاة الفنانة منى الشراح

منى الشراح
منى الشراح

أعلنت الإعلامية الكويتية هيا الشعيبي - عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - وفاة الفنانة الكويتية منى الشراح شقيقة الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من وفاة الأخيرة بعد صراع مع المرض.
.

txt

تعرف على موعد وصول جثمان انتصار الشراح من لندن لدفنه بالكويت

txt

بعد معاناة طويلة مع المرض.. مي العيدان تعلن وفاة الفنانة انتصار الشراح

وفاة انتصار الشراح:

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر خبر وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح ، بعد معاناة طويلة مع المرض وتعرضها لانتكاسات صحية متتالية.

وكتبت مي العيدان عبر تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح الى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون عزائنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الأرض التي رحل م نجوم الوطن العربى ينعون الفنانة انتصار الشراحنها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار».

 

نجوم الوطن العربى ينعون انتصار الشراح

 

تركي آل الشيخ 

كتب تركي آل الشيخ عبر تويتر: «‏‏تعازينا الصادقة لعائلة ومحبي الفنانة القديرة ‎#انتصار_الشراح في دولة ‎#الكويت الشقيقة والوطن العربي الكبير... سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته... إنا لله وإنا إليه راجعون». 

 

أحلام

كتبت أحلام عبر "انستجرام": "‏اللهم ارحم انتصار الشراح واغفر لها واجعل ما أصابها كفارة لها‏ اللهم ارحم من كانت ترسم البسمة على وجوهنا.. 💔 اللهم ألهم ذويها ومحبينها الصبر والسلوان اللهم ارحمها وتجاوز عنها وثبتها عند السؤال".

 

بدرية طلبة

كتبت بدرية طلبة، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “ البقاء لله في الصديقة والاخت انتصار الشراح إنا لله وإنا إليه راچعون #الكويت #الكويت🇰🇼 #الكويتيات #الكويتيه #الكويت_نيوز”.

 

شيماء سيف 

كتبت شيماء سيف عبر انستجرام: ""البقاء والدوام لله فى وفاة الفنانة الجميلة انتصار الشراح، كانت جميلة وحنونة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم كل ذويها ومحبيها الصبر والسلوان". 

 

داوود حسين 

كتب داوود حسين عبر انستجرام: «إلى جنات الخلد أختي العزيزة.. لا أجد كلمات توفي حقك خلال سنوات علاقة الأخوة والزمالة والابتسامة التي جمعتنا.. اعذريني لا اجيد التعبير في أوقات الصدمات.. لا أصدق إنني انعيك واطلب لك الرحمة والمغفرة من العلي القدير وأن تكوني في جناته مع الصديقين والأبرار والشهداء.. أم سالم أختي الغالية.. يرحمك الباري ويثبتك عند السؤال.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة على روحها الطاهرة».

الشراح منى الشراح الفنانة انتصار الشراح وفاة

موضوعات متعلقة

بعد زواجه من أصالة نصري .. تعليق حزين لطليقة فائق حسن

الأهلي القمة.. أيمن بهجت قمر يروج لأغنية النجمة العاشرة

يالواثق.. راشد الماجد يحصد 1.5 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه

طرح تذاكر حفل عبادي الجوهر وهدى الفهد المرتقب في الرياض

بعد وقفه عن الغناء.. الموسيقيين لم تحدد مصير تظلم حسن شاكوش

الصدفة لعبت دورها.. بهيجة حافظ انتزعت البطولة من أمينة رزق | نوستالجيا

خطوة استباقية لـ هاني شاكر فى أزمة تحصيل حقوق الأداء العلني

بعد نجاح أغنية أنا.. أسامة منير يستعد لطرح بنحسس على الكلام

ترشيحاتنا

مستعد ألعب 90 دقيقة.. بيليه يُطمئن مُحبيه بعد خروجه من العناية المركزة

دعاء لراحة البال والقلب.. يفرج همك ويجعلك فى أحسن حال

غباشي : الرئيس السيسي وضع مصر في المكانة التي تستحقها

جهاز حماية المستهلك يوجه نصيحة هامة للمصريين .. وهذا دور العميل المتخفي|فيديو

الصحة: تسجيل 503 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

الاستخبارات الأمريكية تؤكد عودة تنظيم القاعدة لأفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

مجلس الوزراء السعودي يصدر 11 قرارا جديدا

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

الخطيب يهدي عبد الحفيظ وموسيماني والشناوي «عُملة الأهلي»

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كليوباترا.. عظمة كلب ضخمة في الفضاء تثير حيرة العلماء

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

أشرف صبحي يهنئ الأهلي بالنجمة العاشرة

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

الأهلي يكرم محرم الراغب وعدلي القيعي ‏في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ