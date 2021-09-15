بعد أيام من وفاة شقيقتها.. وفاة الفنانة منى الشراح

أعلنت الإعلامية الكويتية هيا الشعيبي - عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - وفاة الفنانة الكويتية منى الشراح شقيقة الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من وفاة الأخيرة بعد صراع مع المرض.

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وفاة انتصار الشراح:

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر خبر وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح ، بعد معاناة طويلة مع المرض وتعرضها لانتكاسات صحية متتالية.

وكتبت مي العيدان عبر تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح الى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون عزائنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الأرض التي رحل م نجوم الوطن العربى ينعون الفنانة انتصار الشراحنها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار».

نجوم الوطن العربى ينعون انتصار الشراح

تركي آل الشيخ

كتب تركي آل الشيخ عبر تويتر: «‏‏تعازينا الصادقة لعائلة ومحبي الفنانة القديرة ‎#انتصار_الشراح في دولة ‎#الكويت الشقيقة والوطن العربي الكبير... سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته... إنا لله وإنا إليه راجعون».

أحلام

كتبت أحلام عبر "انستجرام": "‏اللهم ارحم انتصار الشراح واغفر لها واجعل ما أصابها كفارة لها‏ اللهم ارحم من كانت ترسم البسمة على وجوهنا.. 💔 اللهم ألهم ذويها ومحبينها الصبر والسلوان اللهم ارحمها وتجاوز عنها وثبتها عند السؤال".

بدرية طلبة

كتبت بدرية طلبة، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “ البقاء لله في الصديقة والاخت انتصار الشراح إنا لله وإنا إليه راچعون #الكويت #الكويت🇰🇼 #الكويتيات #الكويتيه #الكويت_نيوز”.

شيماء سيف

كتبت شيماء سيف عبر انستجرام: ""البقاء والدوام لله فى وفاة الفنانة الجميلة انتصار الشراح، كانت جميلة وحنونة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم كل ذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

داوود حسين

كتب داوود حسين عبر انستجرام: «إلى جنات الخلد أختي العزيزة.. لا أجد كلمات توفي حقك خلال سنوات علاقة الأخوة والزمالة والابتسامة التي جمعتنا.. اعذريني لا اجيد التعبير في أوقات الصدمات.. لا أصدق إنني انعيك واطلب لك الرحمة والمغفرة من العلي القدير وأن تكوني في جناته مع الصديقين والأبرار والشهداء.. أم سالم أختي الغالية.. يرحمك الباري ويثبتك عند السؤال.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة على روحها الطاهرة».