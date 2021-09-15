أزمة الموسيقيين مع المؤلفين والملحنين.. وزارة الثقافة تصدر قرارًا وهاني شاكر يتدخل

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية، بسبب النزاع الذي حدث بين نقابة المهن الموسيقية، وجمعية المؤلفين والملحنين ، بعد قرار وزارة الثقافة بإلزام مُتعهدي ومنظمي الحفلات سداد حق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين، الأمر الذي رفضته مقابة الموسيقيين ورأته حقًا من حقوقها.

وفيما يلي نرصد تطورات الأزمة، حتى قرار نقابة المهن الموسيقية الأخير.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بعدما طالب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، بوقف الحفلات العامة التي يتم فيها إذاعة تسجيلات سمعية وهو الأمر الذي رفضته الجمعية نظرا لأنه سيتم إيقاف تحصيل المبالغ المالية التي كان يتم تحصيلها من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـ DG والأجانب ليتم منحها للمؤلفين والملحنين والناشرين.

وأهابت الجمعية في بيان رسمي، بالنقابة عدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان.

أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين

وجه الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على خلفية قرارها الأخير بإلزام مُتعهدي ومنظمي الحفلات سداد حق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين مقابل استغلال أغانيهم قبل حصولها على التراخيص اللازمة.

ويرى فوزي إبراهيم، إنّ "هذا القرار بمثابة انتصار للقانون، وإنصاف للمؤلفين والملحنين"، موضحًا أن "حق الأداء العلني للحفلات، يتم تحصيله من المنشآت والشركات المنظمة أو المتعهدين ولا علاقة له بالمطربين والموسيقيين إطلاقًا".

ودعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو» برئاسة الدكتور مدحت العدل، أعضاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد يوم الجمعة الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2021، بساقية عبد المنعم الصاوي (قاعة الحكمة) بالقاهرة.

وقررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، عقد اجتماع الأعضاء العادي في تمام الساعة الخامسة عصرا، وفيه سيتم النظر على عدد من الملفات منها تقرير مجلس إدارة نشاط الجمعية عن عامين 2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات عامين 2019 و2020، وعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي عن عامين 2019 و2020 وعرض التعديلات المقترح أجراؤها على لائحة النظام الأساسي للجمعية.

أما اجتماع الأعضاء غير العادي فسيكون في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه للنظر في مقترحات تعديل المواد 20 و26 و31 من لائحة النظام الأساسي وتعديل البند 2 من المادة 23 والفقرة 3 من المادة 27 وإضافة فقرة جديدة رقم 7 للمادة 27 من اللائحة الداخلية.

ويصبح اجتماع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين العادية جاهز للانعقاد، بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويعقد في الساعة السادسة بذات المقر ويكون صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عم 10 % أو عشرون عضوا أيهما أقل.

جمعية المؤلفين والملحنين تستنكر موقف نقابة الموسيقيين

عبرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين «الساسيرو»، عن اندهاشها وانزعاجها من موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية بصحيح القانون المتمثل في عدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا - بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية - أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، واعتبرت الجمعية أن ذلك ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام ١٩٣٩ ومن بعده القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني.

اجتماع نقابة الموسيقيين

قال طارق مرتضى - المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، إن النقابة اجتمعت بأعضائها من مختلف الجمهورية بشأن حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني.

وأكد طارق مرتضى أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، حصلت على تفويض من الموسيقيين ومتعهدي الحفلات لمواجهة قرار وزارة الثقافة وتحصيل حقوق الأداء العلني على المصنفات السمعية.