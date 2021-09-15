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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل البحر.. تامر هجرس يستمتع بقضاء عطلته الصيفية

تامر هجرس
تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر تامر هجرس في الصورة من داخل البحر وهو يستمتع بقضاء عطلته الصيفية، وقد أثارت الصورة إعجاب متابعيه.

 

كان الفنان تامر هجرس، شارك في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

 

وينتظر تامر هجرس، عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".

تامر هجرس التواصل الاجتماعي الفن سينما دراما انستجرام

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