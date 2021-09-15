عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات الشيوخ: بناء قدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات يستلزم الاهتمام بملف التدريب

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ أن الإعلان عن استراتيجية بناء القدرات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أعلن عنها الوزير عمرو طلعت تمثل أهمية كبيرة في رفع كفاءة القطاع وزيادة قدرات العاملين فيه، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أهمية التركيز على ملف التدريب في هذه الاستراتيجية للتعريف بكل ما هو جديد في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، لاسيما وأن الدولة المصرية تمضي قدما وبنجاحات واضحة في ملف التحول الرقمي.

وأكد توفيق أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن التأكيد على ملف التدريب وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة، خصوصا وأن في قطاع الاتصالات كل يوم جديد، يحتاج للمتابعة الدورية لتعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة واهتمام لم يسبقه مثيل في ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: تحقيق النجاح والحفاظ عليه يتطلب وجود تقييم دوري لكل ما له علاقة بهذا القطاع لتلافي أي ملاحظات تظهر أثناء عمليات التطبيق.

قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة التحول الرقمي الوزير عمرو طلعت ملف التدريب سوق العمل

ترشيحاتنا

كارلوس كيروش يصل مصر لبدء مشواره مع المنتخب

بالأسماء .. قوائم أولية لكبار الأندية بالدوري الجديد

أمن الدولة العليا تحيل 14 متهما في قضية «العائدون من الكويت» لـ الجنايات

شهر على حكم طالبان .. أبرز ما جرى في أفغانستان خلال 30 يوما

مدبولي: توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة واستمرار المراقبة على الأسواق

50 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لصندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

شجاعة مدرس بالأزهر تنقذ طفلتين من الموت تحت عجلات قطار المنوفية

إسرائيل تتلف شحنة لقاحات كانت في طريقها لـ غزة | تفاصيل

استجابة فورية من لجنة الاستغاثات الطبية لولي أمر يتألم نجله بسبب حروق شديدة

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ