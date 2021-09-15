اتصالات الشيوخ: بناء قدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات يستلزم الاهتمام بملف التدريب

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ أن الإعلان عن استراتيجية بناء القدرات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أعلن عنها الوزير عمرو طلعت تمثل أهمية كبيرة في رفع كفاءة القطاع وزيادة قدرات العاملين فيه، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أهمية التركيز على ملف التدريب في هذه الاستراتيجية للتعريف بكل ما هو جديد في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، لاسيما وأن الدولة المصرية تمضي قدما وبنجاحات واضحة في ملف التحول الرقمي.

وأكد توفيق أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن التأكيد على ملف التدريب وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة، خصوصا وأن في قطاع الاتصالات كل يوم جديد، يحتاج للمتابعة الدورية لتعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة واهتمام لم يسبقه مثيل في ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: تحقيق النجاح والحفاظ عليه يتطلب وجود تقييم دوري لكل ما له علاقة بهذا القطاع لتلافي أي ملاحظات تظهر أثناء عمليات التطبيق.