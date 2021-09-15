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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنقاذ حلم المونديال .. اجتماع طارىء بين كيروش وجهازه المعاون فى منتخب مصر

كيروش مدرب منتخب
كيروش مدرب منتخب مصر

يعقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم اجتماعا مهما مساء اليوم مع الجهاز المعاون له لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة بالنسبة للمنتخب وكيفية تحقيق أفضل إعداد ممكن  قبل خوض مواجهتى ليبيا فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكانت الأيام الماضية شهدت تواصل من قبل كيروش مع جهازه المعاون هنا فى مصر والمكون من ضياء السيد المدرب العام ومحمد شوقى المدرب وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى ، وطالب منهم إعداد تقرير مفصل عن المنتخب وتفاصيل المرحلة الماضية وتصوراتهم بشأن الفترة المقبلة .

وتمسك البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب بخوض مباراة ودية خلال معسكر المنتخب المقبل، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا ، وطالب كيروش رسميا من اتحاد الكرة بضرورة توفير مباراة ودية للمنتخب خلال الفترة المقبلة من أجل التعرف أكثر على اللاعبين ومشاهدتهم داخل الملعب .

وبالفعل تلقى كيروش وعدا من جانب اتحاد الكرة بتوفير مباراة ودية مع أحد المنتخبات الإفريقية مطلع أكتوبر المقبل مع انطلاق الأجندة الدولية .
 

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

كارلوس كيروش يصل مصر لبدء مشواره مع المنتخب

واستقر البرتغال كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر على خوض مباراتى ليبيا المقبلين بنفس قوام وقائمة المنتخب فى معسكره الماضى تحت قيادة حسام البدري .

ويرى كيروش أن الوقت لا يسمح للمزيد من التجارب خلال الفترة المقبلة  فى ظل قناعاته بأن قائمة منتخب مصر لابد أن تعتمد على اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة فى ظل أهمية المباراتين المقبلين أمام ليبيا فى الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ويواجه كيروش العديد من التحديات فى تجربته الجديد مع منتخب مصر، يأتى على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل بقطر ، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر .


 

كارلوس كيروش منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2022 ضياء السيد

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