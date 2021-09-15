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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

كيروش مدرب منتخب
كيروش مدرب منتخب مصر

تمسك البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بخوض مباراة ودية خلال معسكر المنتخب المقبل، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا بالجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وعلم صدى البلد أن كيروش طلب رسميا من اتحاد الكرة بضرورة توفير مباراة ودية للمنتخب خلال الفترة المقبلة من أجل التعرف أكثر على اللاعبين ومشاهدتهم داخل الملعب .

وبالفعل تلقى كيروش وعدا من جانب اتحاد الكرة بتوفير مباراة ودية مع أحد المنتخبات الإفريقية مطلع أكتوبر المقبل مع انطلاق الأجندة الدولية .

واستقر البرتغال كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر على خوض مباراتى ليبيا المقبلين بنفس قوام وقائمة المنتخب فى معسكره الماضى تحت قيادة حسام البدري .

ويرى كيروش أن الوقت لا يسمح للمزيد من التجارب خلال الفترة المقبلة  فى ظل قناعاته بأن قائمة منتخب مصر لابد أن تعتمد على اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة فى ظل أهمية المباراتين المقبلين أمام ليبيا فى الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
 

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ويواجه كيروش العديد من التحديات فى تجربته الجديد مع منتخب مصر، يأتى على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل بقطر ، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر .
ويأتى التحدى الثانى أمام كيروش هو إعادة أمجاد الأداء المميز لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذى غاب طوال الفترة الماضية ، ويمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين أصحاب المستويات المميزة وعلى رأسهم النجم المصرى العالمى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الننى نجم أرسنال ورمضان صبحي وقفشة ومحمد شريف ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين .

أما التحدى الثالث الذى يواجه كيروش فى مهمته مع منتخب مصر هو المنافسة على لقب بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها فى الكاميرون 2022 ، وغاب تتويج منتخب مصر عن اللقب الإفريقي لمدة 12 عاما حتى موعد انطلاق النسخة المقبلة بعد أن كان المنتخب حصدها فى 3 مرات متتالية 2006 و2008 و 2010 تحت قيادة المدرب الأسطورى حسن شحاتة .

ويصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فى الساعات الأولى من صباح الغد الأربعاء لتوقيع عقود تدريبه للفراعنة بشكل رسمي بعد إعلان اتحاد الكرة توليه المسئولية.

 

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