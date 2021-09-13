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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

كيروش مدرب منتخب
كيروش مدرب منتخب مصر

استقر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على خوض مباراتى ليبيا المقبلين بنفس قوام وقائمة المنتخب فى معسكره الماضى تحت قيادة حسام البدري .

وكشف مصدر مطلع داخل منتخب مصر أن قائمة المنتخب المقبلة لن تشهد أى جديد باستثناء ضم أحمد ياسر ريان مهاجم ألتيا التركي فى ظل تألقه اللافت مع فريقه ، بجانب تصاعد فرص عمر مرموش المحترف بالدورى الألمانى فى التواجد مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها .

وقال المصدر أن الوقت لا يسمح للمزيد من التجارب خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن قائمة منتخب مصر ستعتمد على اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة فى ظل أهمية المباراتين المقبلين أمام ليبيا فى الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.


ويواجه كيروش العديد من التحديات فى تجربته الجديد مع منتخب مصر، يأتى على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل بقطر ، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر .

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة في عقد تدريب كيروش لـ منتخب مصر

محطات في مسيرة كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر

ويأتى التحدى الثانى أمام كيروش هو إعادة أمجاد الأداء المميز لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذى غاب طوال الفترة الماضية ، ويمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين أصحاب المستويات المميزة وعلى رأسهم النجم المصرى العالمى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الننى نجم أرسنال ورمضان صبحي وقفشة ومحمد شريف ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين .

 

أما التحدى الثالث الذى يواجه كيروش فى مهمته مع منتخب مصر هو المنافسة على لقب بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها فى الكاميرون 2022 ، وغاب تتويج منتخب مصر عن اللقب الإفريقي لمدة 12 عاما حتى موعد انطلاق النسخة المقبلة بعد أن كان المنتخب حصدها فى 3 مرات متتالية 2006 و2008 و 2010 تحت قيادة المدرب الأسطورى حسن شحاتة .

 

ويصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم آخر الأسبوع المقبل لتوقيع عقود تدريبه للفراعنة بشكل رسمي بعد إعلان اتحاد الكرة توليه المسئولية.

 

 

كارلوس كيروش منتخب مصر حسام البدري كيروش كأس العالم 2022

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