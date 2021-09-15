عصرية وجذابة.. جويل مردينيان تتألق بإطلالة أنيقة.. شاهد

شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورة جديدة مع صديقتها وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان ، وهي ترتدي توب باللون الموف بأكمام طويلة وعليه بنطال جينز باللون الأزرق القاتم بتصميم الهاي وسط، واختارت حقيبة من الجلد باللون الموف، وحذاء باللون الأبيض الشفاف لتكمل من تفاصيل إطلالتها .





وتركت جويل مردينيان خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر أكتافها وظهرها بتسريحة ويفي ناعمة وانسيابية، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر واكحل الأسود والآي شادو لتبرز من جمال عينيها.

جويل مردينيان



وأبرزت جويل مردينيان إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت قلادة عصرية و خواتم انيقة باللون الفضي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

حياة جويل مردينيان

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.



واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها ..