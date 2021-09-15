عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

صدى البلد

طالب خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي بطرح مبادرة من أجل تهدئه الأجواء بين جماهير الاهلي والزمالك 
 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" اطالب الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته وهم من رموز مصر أخلاقيا العمل علي تهدئة الساحة الكروية المصرية بين جماهير أكبر ناديين في مصر وأفريقيا والوطن العربي لما لهم من حب واحترم  وتقدير من الجميع داخل وخارج مصرنا الحبيبة 

 

ورد أحمد حمد عيد عبدالملك نجم الزمالك على خالد بيومي قائلا :"بعيد عن إن معروف مين اللي رفض الموضوع ده قبل كده والموضوع مش هيتم أكيد .
 

وأضاف :" كابتن حسن شحاتة نجم كبير ومدرب كبير ولعيب عظيم وأدين له بالفضل وهو مدربي بس هو من ٢٠١١ من وقت ما كان مدرب الزمالك مشوفتوش له أي صلة من قريب أو بعيد بالنادي ومبيحاولش يقرب و دايماً منتقد للنادي !!"

 

الزمالك يكشف تطورات المفاوضات مع مهند لاشين 


كشف مصدر مطلع  داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات الخاصة بالتعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واكد المصدر أن مسئولي الزمالك فتحوا خط المفاوضات مرة أخرى مع نظائرهم في طلائع الجيش من أجل حسم صفقة مهند لاشين لاعب وسط الفريق العسكري.

وتفاوض الزمالك من قبل مع طلائع الجيش عن طريق فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس إدارة النادي الأبيض من أجل الحصول على خدمات اللاعب، لكن المفاوضات توقفت بسبب طلبات طلائع الجيش لإتمام الصفقة التي تمثلت في الحصول على قيمة مالية بخلاف التعاقد مع لاعبين من الزمالك على سبيل الإعارة وهو ما رفضه وقتها مسؤولو القلعة البيضاء.

وأشار المصدر أن الزمالك فتح خط المفاوضات من جديد مع طلائع الجيش لاسيما في ظل إصرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك التعاقد مع لاعب وسط جديد، بخلاف صعوبة إتمام صفقة نبيل عماد دونجا من بيراميدز بعد أن طلب مسؤولو الأخير الحصول على 20 مليون جنيه كاش نظير بيع اللاعب.

وشدد المصدر  على أن مهند لاشين يضغط هو الآخر على مسئولي طلائع الجيش من أجل الموافقة على إتمام صفقة انتقاله إلى الزمالك، في ظل تمسكه بالانتقال إلى القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

ويلعب مهند لاشين في مركز خط الوسط سواء رقم 6 أو رقم 8 وهو الأمر الذي أدى إلى منح كارتيرون موافقته لمسئولي الزمالك من أجل التعاقد مع اللاعب في ظل تفضل المدرب للتعاقد مع اللاعب الذي لديه مرونة تكتيكية ويجيد اللعب في أكثر من مركز.

الزمالك الأهلي والزمالك باتريس كارتيرون بيراميدز محمود الخطيب احمد عيد الكابتن حسن شحاتة

موضوعات متعلقة

فتاوى تشفي الصدور ..علاج السرحان والسهو أثناء الصلاة.. حكم الذهاب لشيخ طلباً للرقية الشرعية.. 25 فائدة تحدث لك فى الدنيا بسبب الصدقة.. طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة

ترشيحاتنا

أمين قوى عاملة البرلمان: القطاع الخاص فى العملية التعليمية يتطلب تشريعا جديدا

منتخب مصر يواجه جواتيمالا فى لقاء مصيرى بمونديال الصالات

الحكومة توافق على استضافة يوم المدن العالمي

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

موجة حارة جديدة لمدة 72 ساعة.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

لقطات تجسسية للبيك أب شيفروليه GMC كانيون AT4  موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنقاذ حلم المونديال .. اجتماع طارىء بين كيروش وجهازه المعاون فى منتخب مصر

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

قتلوه وحرقوا جثته في القمامة.. التحريات: قتيل الجيزة حاول الاعتداء جنسيا على ابنته

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

الأوقاف توضح لـ " صدى البلد " حقيقة غلق المساجد مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

رسميا .. الإسماعيلي يحسم ضم صفقتين قويتين بالميركاتو الصيفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب ومحمود الليثي على غرار شكوكو .. كواليس حلقة أبلة فاهيتا القادمة|صور

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

فيديو

شيرين رضا تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل 60 دقيقة .. فيديو

بعد القبض على المتهمين .. العقوبة المنتظرة في واقعة فيديو السجود للكلب

فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

اﻟﻤﺰﻳﺪ