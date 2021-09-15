بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

طالب خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي بطرح مبادرة من أجل تهدئه الأجواء بين جماهير الاهلي والزمالك



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" اطالب الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته وهم من رموز مصر أخلاقيا العمل علي تهدئة الساحة الكروية المصرية بين جماهير أكبر ناديين في مصر وأفريقيا والوطن العربي لما لهم من حب واحترم وتقدير من الجميع داخل وخارج مصرنا الحبيبة

ورد أحمد حمد عيد عبدالملك نجم الزمالك على خالد بيومي قائلا :"بعيد عن إن معروف مين اللي رفض الموضوع ده قبل كده والموضوع مش هيتم أكيد .



وأضاف :" كابتن حسن شحاتة نجم كبير ومدرب كبير ولعيب عظيم وأدين له بالفضل وهو مدربي بس هو من ٢٠١١ من وقت ما كان مدرب الزمالك مشوفتوش له أي صلة من قريب أو بعيد بالنادي ومبيحاولش يقرب و دايماً منتقد للنادي !!"

الزمالك يكشف تطورات المفاوضات مع مهند لاشين



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات الخاصة بالتعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واكد المصدر أن مسئولي الزمالك فتحوا خط المفاوضات مرة أخرى مع نظائرهم في طلائع الجيش من أجل حسم صفقة مهند لاشين لاعب وسط الفريق العسكري.

وتفاوض الزمالك من قبل مع طلائع الجيش عن طريق فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس إدارة النادي الأبيض من أجل الحصول على خدمات اللاعب، لكن المفاوضات توقفت بسبب طلبات طلائع الجيش لإتمام الصفقة التي تمثلت في الحصول على قيمة مالية بخلاف التعاقد مع لاعبين من الزمالك على سبيل الإعارة وهو ما رفضه وقتها مسؤولو القلعة البيضاء.

وأشار المصدر أن الزمالك فتح خط المفاوضات من جديد مع طلائع الجيش لاسيما في ظل إصرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك التعاقد مع لاعب وسط جديد، بخلاف صعوبة إتمام صفقة نبيل عماد دونجا من بيراميدز بعد أن طلب مسؤولو الأخير الحصول على 20 مليون جنيه كاش نظير بيع اللاعب.

وشدد المصدر على أن مهند لاشين يضغط هو الآخر على مسئولي طلائع الجيش من أجل الموافقة على إتمام صفقة انتقاله إلى الزمالك، في ظل تمسكه بالانتقال إلى القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

ويلعب مهند لاشين في مركز خط الوسط سواء رقم 6 أو رقم 8 وهو الأمر الذي أدى إلى منح كارتيرون موافقته لمسئولي الزمالك من أجل التعاقد مع اللاعب في ظل تفضل المدرب للتعاقد مع اللاعب الذي لديه مرونة تكتيكية ويجيد اللعب في أكثر من مركز.