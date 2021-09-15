خسارتنا لا تقدر.. مياه كفر الشيخ تنعى ضحايا بيارة سيدي غازي

نعى المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، أبناء الشركة الـذين وافتهم المنية اليوم جراء قيامهم بواجبهم في أعمال صيانة وتشغيل محطة سيدى غازى.

وقال «مفتاح»، خلال بيان، إن خسـارة الشـركة لا تقـدر وحزنهـا عليهم شديد حيث كانوا من العاملين ذوى الكفـاءة والخلـق.. والعـوض عنـده سـبحانه وتعـالي ودعواتنـا لهـم بالرحمـة والمغفـرة.

وأضاف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، «تؤكد الشركة علـي تأمين كل حقوقهم وأسرهم وهم من أسرة الشركة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

في سياق متصل، نَعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الضحايا وهم أحمد أسامة العبد، 30 سنة، وماجد شعبان بهنسي، 37 سنة، وعبد الصمد عبد الحميد 27 سنة، وعصام إبراهيم حسين، 30 سنة، معربين عن بالغ حزنهم الشديد للحادث الأليم الذي أَلَم بعاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدي غازي، وذلك أثناء تأدية عملهم، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حاث مصرع 4 عمال أثناء تطهير بيارة بمحطة الصرف بسيدي غازي، وتم نقلهم لمستشفى سيدي غازي المركزي.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة الموقف، ووجه بسرعة إنقاذ المصابين، وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث، واجراء تحقيق موسع حول الواقعة وأسبابها.