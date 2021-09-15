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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خسارتنا لا تقدر.. مياه كفر الشيخ تنعى ضحايا بيارة سيدي غازي

شركة مياه الشرب في
شركة مياه الشرب في كفر الشيخ

نعى المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، أبناء الشركة الـذين وافتهم المنية اليوم جراء قيامهم بواجبهم في أعمال صيانة وتشغيل محطة سيدى غازى.

وقال «مفتاح»، خلال بيان، إن خسـارة الشـركة لا تقـدر وحزنهـا عليهم شديد حيث كانوا من العاملين ذوى الكفـاءة والخلـق.. والعـوض عنـده سـبحانه وتعـالي ودعواتنـا لهـم بالرحمـة والمغفـرة.

وأضاف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، «تؤكد الشركة علـي تأمين كل حقوقهم وأسرهم وهم من أسرة الشركة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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محافظ كفر الشيخ ينعى ضحايا «بيارة سيدي غازي»

في سياق متصل، نَعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الضحايا وهم أحمد أسامة العبد، 30 سنة، وماجد شعبان بهنسي، 37 سنة، وعبد الصمد عبد الحميد 27 سنة، وعصام إبراهيم حسين، 30 سنة، معربين عن بالغ حزنهم الشديد للحادث الأليم الذي أَلَم بعاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدي غازي، وذلك أثناء تأدية عملهم، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حاث مصرع 4 عمال  أثناء تطهير بيارة بمحطة الصرف بسيدي غازي، وتم نقلهم لمستشفى سيدي غازي المركزي.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة الموقف، ووجه بسرعة إنقاذ المصابين، وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث، واجراء تحقيق موسع حول الواقعة وأسبابها.

حادث كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى جمال نور الدين

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