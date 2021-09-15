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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد الأعلى للجامعات يبحث إمكانية بدء الدراسة بـ حقوق كفر الشيخ.. صور

حقوق كفر الشيخ
حقوق كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، للوقوف على مدى توافر الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، وبحث إمكانية بدء الدراسة بكلية الحقوق بالجامعة.
 

وضم الوفد الدكتور مصطفى كامل خليل، عميد كلية الحقوق جامعة دمياط، والعميد شريف إبراهيم، عضو منتدب من الكلية الفنية العسكرية، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماهر أبو خوات، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة كفر الشيخ.

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ورحب «دسوقي» بوفد اللجنة الثلاثية، حيث قدم شرحاً مبسطاً عن إنشاءات ومباني الجامعة وما جرى الانتهاء منه حالياً، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في الفترة المقبلة.
 

كما توجه وفد اللجنة إلى مبنى كلية الحقوق لتفقد القاعات الدراسية والإمكانيات، التي سوف تستقبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن تفقد أقسام ومرافق الكلية للتأكد من توافر الإمكانيات المادية والكوادر البشرية.
 

ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الشكر لوفد اللجنة الثلاثية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسعى إلى تأهيل وتدريب طلابها للمستقبل ليكونوا مستعدين لمواكبة المتغيرات السريعة في سوق العمل ومتطلباته المتجددة وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع.

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