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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قائمة كليات الجمعية الأمريكية للطب البيطري "AVMA" تضم جامعة كفر الشيخ

بيطري كفر الشيخ
بيطري كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ انضمام كلية الطب البيطري بالجامعة إلى قائمة كليات الطب البيطري بالجمعية الأمريكية للطب البيطري.


وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الجمعية توفر مورد للمعلومات وفرص التعليم المستمر والمنشورات والمجلات العلمية والبرامج والخدمات.
 

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وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن الطبيب البيطري له دور مهم في المجتمع ودور اقتصادي كما يساهم بشكل فعال في تنمية الثروة الحيوانية ورفع إنتاجياتها، كما أنه يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الأمراض المشتركة.

 

وأضاف بأن ما تمت دراسته داخل الكلية أساس لتنمية مهارات الطلاب في الحياة العملية وسوق العمل البيطري للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
 

وأوضح الدكتور إسماعيل القن عميد الكلية أن الجمعية تعمل على تعارف خريجي وخبراء كليات الطب البيطري في مختلف البلاد المشاركة في الجمعية، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تنمية وصقل خبرات الخريجين وتبادل الخبرات.


يشار إلى أن الجمعية الأمريكية للطب البيطري تضم كليات الطب البيطري في العديد من الدول منها فرنسا، كرواتيا، بلغاريا، الصين، البرازيل.

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الثروة الحيوانية كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ المجلات العلمية

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