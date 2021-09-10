جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية مجانية بالجزيرة الخضراء.. صور

ضمن مبادرة حياة كريمة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الصحة، والتربية والتعليم، ومؤسسة صناع الخير والتنمية، ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة مصر الخير، قافلة طبية شاملة ضمن مبادرة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بإشراف الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لأهالي قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة بمركز مطوبس في "مدرسة الجزيرة الخضراء للتعليم الأساسي".



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير مستشفيات كفر الشيخ، والدكتور طارق عبد الباقي، وكيل كلية الطب جامعة كفر الشيخ، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية لمجلس الوزراء، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعمر الزعيقي، نائب المدينة لشئون القرى ومنسق حياة كريمة، والمهندس قدري ناصر نائب المدينة لشئون النظافة والتجميل، ومحمود فوزي رئيس القرية، وأحمد نصار، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع ببرج مغيزل.



وتفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال القافلة، رافقه خلالها قيادات الجامعة، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مشيداً بالإقبال من أهالي الجزيرة الخضراء والقرى التابعة لها على القافلة، لتلقي الخدمات الطبية.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يوجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحرصه على توفير الخدمات الطبية للقرى النائية، والمحرومة، إضافة للقرى التي شملتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة، كما يثني على الجهود التي تبذلها جامعة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوق، رئيس جامعة كفر الشيخ، وكل قيادات الجامعة، وكلية الطب ومستشفى جامعة كفر الشيخ، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة لخدمة المجتمع، وتنظيم القوافل الطبية وغيرها، لتقديم كافة الخدمات الطبية والتثقيفية والإرشادية للمواطنين بقرى مركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إضافة للقوافل الطبية بالقرى المحرومة.



وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء نظمت الجامعة قافلة طبية متكاملة للقرى الأكثر اِحْتِيَاجًا وذلك في تخصصات "العيون، الجلدية، القلب، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأطراف الصناعية، الأورام الأسنان، التمريض" وذلك بالتنسيق مع كلية الطب بالجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحي ومديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم بكفر الشيخ.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة أن هذه القافلة الطبية تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي بضرورة توفير خدمة صحية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، كما تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، وتهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القرى موضع التنفيذ.



وأوضح رئيس الجامعة أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة توفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى بداية من الكشف الطبي مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة والتي تتطلب فحص مناظير أو عمليات جراحية أو إقامة بمستشفيات الجامعة.

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