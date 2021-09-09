عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم مطروح المدارس الجديدة تقلل الكثافة الطلابية

تعليم مطروح .. المحافظة تسير بخطوات واثقة نحو التنمية الشاملة

تعليم مطروح يستعد
تعليم مطروح يستعد للعام الدراسي

أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن ما يتم علي أرض الواقع من إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بالقري والنجوع الصحراوية النائية ومدن ومراكز المحافظة  يؤكد أن مطروح بقيادة اللواء شعيب تسير في الطريق الصحيح وبخطوات واثقة نحو تحقيق منظومة التنمية الشاملة علي أرض المحافظة .

محافظ مطروح يفتتح نادي الواحة الرياضي بسيوة ومدرستين

مصرع رضيعة وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلى

واضاف أن  المدارس الجديدة تقلل الكثافة الطلابية وتوفير مدارس جديدة لخدمة المناطق الصحراوية البعيدة.

وأشار أن المنظومة التعليمية تمثل  أحد محاور التنمية الشاملة الرئيسية لتوفير فرص عمل لأبنائها .

يذكر ان  وكيل الوزارة صاحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  في جولته التفقدية بواحة سيوة جنوب المحافظة وافتتاح مدرستين للتعليم الأساسي بحضور المهندس حسن سلامة مدير عام الأبنية التعليمية والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية والأستاذ سليمان مسلم مدير الإدارة التعليمية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد السيد اللواء خالد شعيب خلال جولته بالواحة الجميلة على كامل دعمه للمنظومة التعليمية بمطروح مشددا علي مواصلة الالتزام بالجدية والانضباط  وتقدير المسئولية خلال المرحلة القادمة خلال الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة في التاسع من أكتوبر المقبل .

وقدم سلامة الشكر والتقدير لقائد الإقليم عرفانا بدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح ومساهمته البارزة في تذليل كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية بكافة أرجاء المحافظة .

اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات التربية والتعليم استعدادات العام الدراسي

ترشيحاتنا

بوتين: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خلق أزمة جديدة

الحلَ في اتفاق ملزم وعادل .. شكري يحذر: التوافق بشأن سد النهضة يجنب المنطقة ما لا يحمد عقباه

وزير الاتصالات: قواعد جديدة للتيسير على المواطنين فى الحصول على حقوقهم فى حرية الانتقال من شركة لأخرى

رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة التأمين الصحي الشامل

أخصائي التغذية العلاجية تكشف عن مراحل مهمة لكورس التخسيس

نوستالجيا.. خناقة بالشبشب وسقوط الجنين.. تفاصيل ضرب زبنات صدقى لـ ميمى شكيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة ترابية تضرب هذه المحافظة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

خلفا لـ جونسون .. شوبير يعلن اسم مساعد موسيماني الجديد

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة في عقد تدريب كيروش لـ منتخب مصر

الطقس يواصل تألقه.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

حقيقة وفاة شاب داخل جيم بـ سكتة قلبية في فيديو واسع الانتشار|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

تهديد واحتجاز وتحرك أمني .. حكاية البلوجر إيفون نبيل مع زوجها النرجسي

الثوب الأطهر.. صيانة كسوة الكعبة طوال العام على مدار 24 ساعة.. صور

فيديو

صابونة لبن الحمير.. أحدث صيحات التجميل للحماية من التجاعيد و بتنور البشرة

الأهلي 6 والزمالك 1 وشعار نادي القرن.. ملخص حلقة سيد عبدالحفيظ مع أحمد موسى

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

اﻟﻤﺰﻳﺪ