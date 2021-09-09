تعليم مطروح .. المحافظة تسير بخطوات واثقة نحو التنمية الشاملة

تعليم مطروح المدارس الجديدة تقلل الكثافة الطلابية

أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن ما يتم علي أرض الواقع من إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بالقري والنجوع الصحراوية النائية ومدن ومراكز المحافظة يؤكد أن مطروح بقيادة اللواء شعيب تسير في الطريق الصحيح وبخطوات واثقة نحو تحقيق منظومة التنمية الشاملة علي أرض المحافظة .

واضاف أن المدارس الجديدة تقلل الكثافة الطلابية وتوفير مدارس جديدة لخدمة المناطق الصحراوية البعيدة.

وأشار أن المنظومة التعليمية تمثل أحد محاور التنمية الشاملة الرئيسية لتوفير فرص عمل لأبنائها .

يذكر ان وكيل الوزارة صاحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في جولته التفقدية بواحة سيوة جنوب المحافظة وافتتاح مدرستين للتعليم الأساسي بحضور المهندس حسن سلامة مدير عام الأبنية التعليمية والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية والأستاذ سليمان مسلم مدير الإدارة التعليمية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد السيد اللواء خالد شعيب خلال جولته بالواحة الجميلة على كامل دعمه للمنظومة التعليمية بمطروح مشددا علي مواصلة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية خلال المرحلة القادمة خلال الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة في التاسع من أكتوبر المقبل .

وقدم سلامة الشكر والتقدير لقائد الإقليم عرفانا بدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح ومساهمته البارزة في تذليل كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية بكافة أرجاء المحافظة .