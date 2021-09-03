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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة ٦ من أسرة واحدة فى حادث بمطروح

مصرع رضيعة وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلى

حادث بمطروح
حادث بمطروح

لقيت رضيعة مصرعها وأصيب ٥ آخرون من أفراد أسرتها  إثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام مدينة العلمين.

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مطروح تنهى استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية


تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث  انقلاب سياره ملاكي بالكيلو ٥٥ طريق مطروح اسكندرية.

استقبلت  مستشفى العلمـــــين صباح اليوم الجمعة جثة هامدة باسم خديجه عبدالرحمن مصطفي ١ سنه القاهره 
بالإضافة إلى ٥ من أفراد الأسرة وهم 
وفاء حسن عبدالعزيز ٣٦ سنه القاهره اشتباه pc اشتباه كسر بالفقرات العنقيه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
 عبدالرحمن عبدالله ابراهيم ٤١ سنه القاهره اشتباه pc  كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
زينب عبدالرحمن عبدالله ١٣ سنه القاهره اشتباه pc اشتباه كسر بالزراع الايمن كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
مريم عبدالرحمن عبدالله ١٠ سنين القاهره اشتباه pc كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
مالك عبدالرحمن عبدالله ٧ سنين القاهره اشتباه pc جرح بفروه الراس كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مستشفى العلمين مديرية الصحة

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