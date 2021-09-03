مصرع رضيعة وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلى

مصرع وإصابة ٦ من أسرة واحدة فى حادث بمطروح

لقيت رضيعة مصرعها وأصيب ٥ آخرون من أفراد أسرتها إثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام مدينة العلمين.



تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سياره ملاكي بالكيلو ٥٥ طريق مطروح اسكندرية.

استقبلت مستشفى العلمـــــين صباح اليوم الجمعة جثة هامدة باسم خديجه عبدالرحمن مصطفي ١ سنه القاهره

بالإضافة إلى ٥ من أفراد الأسرة وهم

وفاء حسن عبدالعزيز ٣٦ سنه القاهره اشتباه pc اشتباه كسر بالفقرات العنقيه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

عبدالرحمن عبدالله ابراهيم ٤١ سنه القاهره اشتباه pc كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

زينب عبدالرحمن عبدالله ١٣ سنه القاهره اشتباه pc اشتباه كسر بالزراع الايمن كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

مريم عبدالرحمن عبدالله ١٠ سنين القاهره اشتباه pc كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

مالك عبدالرحمن عبدالله ٧ سنين القاهره اشتباه pc جرح بفروه الراس كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.