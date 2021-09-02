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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مطروح تنهى استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

تعليم مطروح يستعد
تعليم مطروح يستعد لامتحانات الثانوية العامة

عقد عاطف سلامة  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح صباح اليوم الخميس اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الدور الثاني المقرر أنطلاقها بعد غد السبت .

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وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على رؤساء اللجان الأربع بإدارات مطروح والحمام والضبعة وسيدي براني بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.  

وأشار " سلامة " خلال الاجتماع إلى أنه يجب مراعاة العامل النفسي للطلاب والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى الوقت الاخير من زمن الامتحان، مشددا على أن دور مسئولي اللجان الامتحانية اكتشاف الخطأ ومعالجته علي الفور مع وضع مصلحة الطالب في المقدمة.


وشدد وكيل تعليم مطروح لرؤساء اللجان سرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة المتواجدة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لضمان حلها علي الفور  .

من ناحية أخرى كرم  وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  الطلاب العشرة الأوائل علي مستوي المحافظة في دبلوم التعليم الفندقي بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية و نبيل نجيب مدير التعليم الفني و مرفت سامي مدير مدرسة مطروح الثانوية الفندقية بمقر ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح .

وقام وكيل الوزارة أيضاً بتكريم مدير المدرسة الفندقية تقديرا لجهودها المتميزة وعطاءاتها المخلصة ومساهمتها البارزة في ارتفاع المستوي العلمي والعملي لطلاب المدرسة .


و نقل سلامة تحيات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأبنائه الطلاب المتفوقين مقدما لهم  التهاني  لتحقيقهم التفوق العلمي علي مستوي المحافظة  والذي جاء نتاج اجتهاد واخلاص وتفاني في طلب العلم مشدداً علي ضرورة استمرار الجد والمثابرة لمواصلة التفوق والتميز في العام المقبل مع بداية حياتهم العلمية الجامعية موجهاً كذلك التحية والتقدير  لمعلمي الثانوية الفندقية ومثمنا المجهود المبذول والأداء الجيد والذي كان له عظيم الأثر في ارتفاع المستوي العلمي لطلاب المدرسة خلال هذا العام   .

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