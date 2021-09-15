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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2.5 طن دقيق وبن مجهول المصدر بالشرقية

دقيق
دقيق

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

 

أكد المحافظ أنه تنفيذاً لتوجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 وخلال شهر أغسطس الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق و عدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة والطب البيطري و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:-

 

الشرقية تفتتح 6 مشروعات خدمية بمركز ديرب نجم بتكلفة 327 مليون

في مجال الرقابة علي المصانع و المخازن:-

 

تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع بن وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 20 شيكارة بن خام زنة شيكارة 60 كجم بإجمالى 1.200 طن.

 

فى مجال الرقابة على المخابز والدقيق

 

تم تحرير محضر ضد صاحب مخبز شامى وذلك مخبز افرنجى بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 20 شيكارة دقيق × 50 كجم بإجمالى 1 طن.

 

تم المرور على عدد 17 مخبز وتم تحرير عدد 8 محاضر لنقص وزن الرغيف كما تم تحرير  5 محاضر ضد أصحاب مخابز لعدم اعطاء بون وعدم نظافة وتم تحرير محضر ضد صاحب مخبز غير مطابق للمواصفات.

 

كما  تم تحرير محضر ضد صاحب مخبز و تم التحفظ على عدد 5 شكاير دقيق وزن الشيكارة 50 كجم مجهول المصدر بإجمالي ٢٥٠ كيلو جرام.

 

وتم تحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب مخابز لعدم وجود شهادة صحية.

الشرقية صحة المواطنين اخبار الشرقية اخبار المحافظات

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