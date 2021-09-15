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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 18.. إزالة 46 حالة تعدى بقرى مركز إدفو في أسوان

جانب من أعمال إزالة
جانب من أعمال إزالة التعديات بأسوان

واصلت محافظة أسوان حملات الموجة ألــ 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

 

وأشار محافظ أسوان إلي أنه أختتم اليوم بقرى مركز إدفو حملات الإزالة والتي أستمرت على مدار 3 أيام شهدت خلالها إزالة 46 حالة تعدى بمساحة إجمالية 18 ألف و 326 م2 بقرى القنان والبصيلية قبلى والرمادى بحرى وقبلى والكلح شرق والرديسية بحرى ، لافتاً إلى أنه بالتوازى جارى إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء لكل من أثبت الجدية بالتقديم ودفع الرسوم المقررة سواء للفحص أو للمعاينة ، فيما تم إزالة التعديات للحالات المخالفة التي لم تتقدم أو تثبت جديتها في إستكمال إجراءات التصالح .

 

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ومن جانبه أوضح اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بأن حملات إزالة التعديات ضمن الموجه الـ 18 ستقوم بإستكمال جهودها داخل قرى مركز كوم أمبو من الغد على مدار 3 أيام أخرى ، ثم تستكمل تباعاً في باقى المراكز الإدارية الأخرى ، مشيراً إلى أنه تم اليوم إزالة 15 حالة تعدى بإجمالى مساحة 5 ألاف و 225 م2 منها 9 حالات تعدى بقرية الكلح شرق على مساحة 1500 م2 و 6 حالات تعدى بقرية الرديسية بحرى على مساحة 3725 م2 .

 

وكان قد أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه في إطار إتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة وشركة إنرووت للتنمية والعمل علي إنشاء مركز مسار لتنمية وتطوير الأعمال والتكتلات الإنتاجية بدأ اليوم الثلاثاء تنفيذ برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان على تقديم الخدمات الغير المالية والدعم الفني للمشروعات الناشئة. 

 

ويأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب وريادة  الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة والعمل علي ربطها بالبحث العلمي بالتكتلات الإنتاجية والصناعية.

 

وأشار الدكتور أيمن عثمان بأنه سيتم إنشاء حاضنة أعمال مسار بجامعة أسوان تضم مركز الخدمة  لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك يتم من خلال  إنشاء حاضنة لتطوير وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون الفنى مع شركة إنروت للإستشارات طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين .

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