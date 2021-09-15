تعاني من ضمور ومياه على المخ.. والد الطفلة مودة يستغيث بالمسؤلين.. فيديو

استغاث كريم رزق والد الطفلة مودة، بالمسئولين لعلاجها من عدة مشاكل و هم ثقب في القلب، و حدوث ضمور في المخ، بالاضافة الى وجود المياه علي المخ.

وناشد كريم رزق الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج إبنته، وقال في شكواه :"أناشد أب المصرينن الرئيس السيسي لعلاج ابنتى الوحيدة"، واضاف رزق ان الطفلة عمرها 11 شهر ولكن وزنها لا يتعدى 2 كيلو جرام، وذلك صعب عملية الاشاعة التي من الممكن الا تتحملها.

وتمني رزق الا تتألم ابنته اكثر من ذلك وان يتحفف الالم التي تعيشه طفلته، ويريدعلاجها لانه يراها تتعذب فقط.

وقالت جدة مودة انها تريد علاج حفيدتها، حتي ولو كان الامل واحد بالمئة.

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