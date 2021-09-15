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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تعاني من ضمور ومياه على المخ.. والد الطفلة مودة يستغيث بالمسؤلين.. فيديو

صدى البلد

استغاث كريم رزق والد الطفلة مودة، بالمسئولين لعلاجها من عدة مشاكل و هم ثقب في القلب، و حدوث ضمور في المخ، بالاضافة الى وجود المياه علي المخ.

 

وناشد كريم رزق الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج إبنته، وقال  في شكواه :"أناشد أب المصرينن الرئيس السيسي لعلاج ابنتى الوحيدة"، واضاف رزق ان الطفلة عمرها 11 شهر ولكن وزنها لا يتعدى 2 كيلو جرام، وذلك صعب عملية الاشاعة التي من الممكن الا تتحملها.

 

وتمني رزق الا تتألم ابنته اكثر من ذلك وان يتحفف الالم التي تعيشه طفلته، ويريدعلاجها لانه يراها تتعذب فقط.

 

وقالت جدة مودة انها تريد علاج حفيدتها، حتي ولو كان الامل واحد بالمئة.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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