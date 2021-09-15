محمد بن زايد يحصل على جائزة "رجل الدولة-الباحث"

أعلن الشيخ هزاع بن زايد، اليوم الأربعاء، حصول الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على جائزة "رجل الدولة-الباحث" من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وكتب في تغريدة على تويتر: "نبارك للشيخ محمد بن زايد حصوله على جائزة "رجل الدولة - الباحث" العالمية المرموقة من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقديراً لدوره في صنع السلام وترسيخه في المنطقة وجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي".

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، أصدر قانوناً بإنشاء هيئة الإعلام الإبداعي تابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وأشارت الوكالة إلى أن الهيئة تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الإبداعي في الإمارة وتوفير البنية التحتية اللازمة لازدهار المؤسسات الإبداعية من خلال التنظيم والإشراف على أنشطة الإنتاج الإعلامي الإبداعي لشركات القطاع الخاص.

كما يستهدف القرار تطوير المبادرات لجذب وتحفيز وتطوير المواهب في المجال الإبداعي إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تعمل الهيئة على تطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، ودعم وإطلاق الجوائز التي تساهم في تطوير الإنتاج الإعلامي والإعلام التفاعلي في الإمارة.