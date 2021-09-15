عاجل
فتاوى تشفي الصدور ..علاج السرحان والسهو أثناء الصلاة.. حكم الذهاب لشيخ طلباً للرقية الشرعية.. 25 فائدة تحدث لك فى الدنيا بسبب الصدقة.. طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة الصحة تحذر من سرعة انتشار الموجة الرابعة لـ كورونا بيلاروسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسلاح ببطولة العالم للخماسي الحديث الصحة: 15 ألف جرعة من بروتوكول كورونا بـ 50 مليون دولار ختام فعاليات الفوج الثاني للدورة الصيفية للجامعات والمعاهد ببرنامج إعداد القادة التخصصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد يحصل على جائزة "رجل الدولة-الباحث"

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

أعلن الشيخ هزاع بن زايد، اليوم الأربعاء، حصول الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على جائزة "رجل الدولة-الباحث" من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وكتب في تغريدة على تويتر: "نبارك للشيخ محمد بن زايد حصوله على جائزة "رجل الدولة - الباحث" العالمية المرموقة من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقديراً لدوره في صنع السلام وترسيخه في المنطقة وجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي".

txt

خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بناء محطة جديدة في ميناء خليفة

txt

«نتبعك».. أغنية جديدة لـ الشيخ محمد بن زايد

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن رئيس دولة الإمارات  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، أصدر قانوناً بإنشاء هيئة الإعلام الإبداعي تابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وأشارت الوكالة إلى أن الهيئة تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الإبداعي في الإمارة وتوفير البنية التحتية اللازمة لازدهار المؤسسات الإبداعية من خلال التنظيم والإشراف على أنشطة الإنتاج الإعلامي الإبداعي لشركات القطاع الخاص.

كما يستهدف القرار تطوير المبادرات لجذب وتحفيز وتطوير المواهب في المجال الإبداعي إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تعمل الهيئة على تطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، ودعم وإطلاق الجوائز التي تساهم في تطوير الإنتاج الإعلامي والإعلام التفاعلي في الإمارة.

 

ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد جائزة رجل الدولة-الباحث معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

موضوعات متعلقة

الصحف الإماراتية.. الجوازات السعودية توجه نداء إلى المسافرين.. لقاء يجمع الأسد وبوتين بالكرملين.. وفاة والدة رئيس وزراء بريطانيا

تقترب من الـ 100.. صدمة بشأن إصابات كورونا اليومية بالصين

وزير الخارجية الأمريكي: حققنا أهدافنا في أفغانستان

وزير الخارجية الأمريكي: نقدم 64 مليون دولار كمساعدة إنسانية لشعب أفغانستان

تحذيرات من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

وفاة والدة رئيس الوزراء البريطاني عن عمر يناهر الـ79 عاما

أكثر من 400 ألف دولار في العام.. بايدن يعلن رفع الضرائب عن أصحاب الثروات الطائلة

الصحف الإماراتية.. إعادة 53 مصريا من ليبيا.. أوامر ملكية جديدة بالسعودية.. بايدن يعلن إجراءات لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

قبل لقاء الليلة.. ماذا قدم محمد صلاح خلال 3 مباريات أمام ميلان

لجنة الحكام تنتعش.. عودة عصام عبد الفتاح أيقونة التحكيم الدولي

هل جميع ما ورد بـ الموطأ صحيح ؟.. أمين الفتوى يجيب

اللجنة العليا المصرية الليبية| توقفت عام 2009 وعادت للمشاركة والتكامل بين البلدين

النقل توقع برتوكولًا مع البنك المركزي لميكنة خدمات التحصيل بوسائل المواصلات

محمد بن زايد يحصل على جائزة "رجل الدولة-الباحث"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش بطولات الموسم الجاي|مدرب الزمالك يكشف مفاجأة تخص النادي

أخبار الرياضة: محمد صلاح يحصد جائزة جديدة .. طلب عاجل من كيروش فى منتخب مصر .. الأهلي يعلن رحيل قائده رسميا

مجلس الأمن يدعو لإنجاز اتفاق ملزم بشأن سد النهضة بأسرع وقت

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل حدا بحق مصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

سمية الخشاب ومحمود الليثي على غرار شكوكو .. كواليس حلقة أبلة فاهيتا القادمة|صور

فيديو

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

طعنه بسكين في بطنه .. قصة شاب دفع حياته بسبب الجدعنة

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح الخرافي مع ليفربول

شيرين رضا تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل 60 دقيقة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ