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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

صدى البلد

قضية جديدة أثارت قلقاً في مصر والسعودية ، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن مصري مقيم بالمدينة المنورة، خاصة وأنها من القضايا القليلة التي تصل لحد الإعدام، بين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية . 

المواطن المصري عصام محمد هلال المقيم بالسعودية قام بجريمة مروعة استحكمت تنفيذ حكم القصاص حداً " الإعدام"، حيث قام المصري بقتل امرأة " عائشة مصطفى محمد البرناوي" وافدة تعيش بالسعودية، وضربها وخنقها حتى ماتت، ثم قام بإحراق جثتها بهدف إخفائها ، وذلك في المدينة المنورة . 

لم تمر الجريمة مرور الكرام، بل تمكنت وزارة الداخلية السعودية من ضبط الجاني المصري المقيم هناك، وخلال التحقيقات تم التأكد من قيامه بجريمة قتل امرأة واحراق جثتها . 

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 الجاني المصري أُحيل إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت بحقّه صكٌا يتضمّن ثبوت إدانة المدعى عليه، بقتل المجني عليها عمداً وعدواناً غيلة وهي في مأمن منه والحكم عليه بالقتل حداً.

وبعد تنفيذ حكم الإعدام، أصدرت  وزارة الداخلية السعودية بيانا أعلنت فيه أنها قامت بتنفيذ حكم القصاص حداً، في مصري قتَل وافدة تقيم بطريقة غير نظامية، وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها في منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء.

 

وألمحت الوزارة السعودية إلى أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيّدتا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأيّد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم بسجون منطقة المدينة المنورة.

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