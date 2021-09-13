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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بمدينة أبها

السعودية.. تنفيذ
السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قتل آخر في أبها

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، كان قد أقدم على إطلاق النار على مواطن آخر، ما أدى إلى وفاته.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن المدعو ناشر بن علي بن هادي العبدي -سعودي الجنسية- أقدم على قتل عبدالله بن ذيب بن فرحان القحطاني - سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

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وأحيل المتهم إلى المحكمة الجزائرية التي أصدرت صكا بحقه، يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت الداخلية السعودية أنه تم تنفيذ  حكم القتل قصاصاً بالجاني مدينة أبها بمنطقة عسير.

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