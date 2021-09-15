كنا بنسمع كلمات الأغاني غلط..هاني شاكر ومدحت صالح يتحدثان عن ذكرياتهما

روى الفنان هاني شاكر، ذكريات عن طفولته، قائلا:" وأنا صغير لما كنت بسمع الأغاني واحس أن الكلمات صعبة كنت بحاول أقرب الكلمات لأقرب حاجة أنا سمعتها وفهمتها".



وأكمل"شاكر" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" تقديم الفنان “أمير كرارة”، والمذاع على قناة "أون إي": "كنت أقرب الكلمات واقنع نفسي أن الكلمات دي هي الصح".



وأضاف الفنان مدحت صالح،:"أنا كمان كنت بعمل كدا..كنت بسمع كلمات الأغاني غلط وأقنع نفسي أنها صح".



ويتحدث النجمان هانى شاكر ومدحت صالح خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية الممتدة لأكثر من 20 عاما، وكواليس أبرز الأغنيات التي قدّماها، فضلا عن علاقتهما ببعضهما البعض وبالزملاء في الوسط الفني. وكذلك المواقف الطريفة التي جمعتهم في كواليس الأعمال الفنية المختلفة.