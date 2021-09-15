عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنا بنسمع كلمات الأغاني غلط..هاني شاكر ومدحت صالح يتحدثان عن ذكرياتهما

مدحت صالح وهاني شاكر
مدحت صالح وهاني شاكر

روى الفنان هاني شاكر، ذكريات عن طفولته، قائلا:" وأنا صغير لما كنت بسمع الأغاني واحس أن الكلمات صعبة كنت بحاول أقرب الكلمات لأقرب حاجة أنا سمعتها وفهمتها".
 

وأكمل"شاكر" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" تقديم الفنان “أمير كرارة”، والمذاع على قناة "أون إي": "كنت أقرب الكلمات واقنع نفسي أن الكلمات دي هي الصح".

وأضاف الفنان مدحت صالح،:"أنا كمان كنت بعمل كدا..كنت بسمع كلمات الأغاني غلط وأقنع نفسي أنها صح".
 

ويتحدث النجمان هانى شاكر ومدحت صالح خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية الممتدة لأكثر من 20 عاما، وكواليس أبرز الأغنيات التي قدّماها، فضلا عن علاقتهما ببعضهما البعض وبالزملاء في الوسط الفني. وكذلك المواقف الطريفة التي جمعتهم في كواليس الأعمال الفنية المختلفة.

هاني شاكر مدحت صالح برنامج سهرانين اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتعادل مع كلوب بروج في الشوط الأول

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا

مصر ترحب ببيان مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة

الشوط الأول .. ميلان يقلب الطاولة على ليفربول ويسجل هدفين في 3 دقائق

السودان: استمرار ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد أمننا ويعتبر تعنت أثيوبي

ننشر تفاصيل جنازة نجل إمام الدعاة.. ونقابة القراء تنعيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

تطور جديد في موقف إثيوبيا من العودة لمفاوضات سد النهضة.. تفاصيل

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح الخرافي مع ليفربول

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ