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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحد أقصى 72 ساعة.. تفاصيل تيسير التنقل بين شركات خدمات الإنترنت الثابت

خدمات الانترنت
خدمات الانترنت

كشف محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،  تفاصيل إصدار قواعد جديدة لتيسير التنقل بين  شركات خدمات الإنترنت الثابت.

 

وقال محمد إبراهيم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية “، أن  الجهاز تبنى استراتيجية إتاحة حرية تنقل المستخدمين بين  شركات المحمول ”.

 

وأضاف محمد إبراهيم :"  كان هناك مشكلة في التنقل بين شركات المحمول وكانت الإجراءات صعبة و أصدرنا قرارات  إلزامية  لشركات المحمول بتسهيل إجراءات تنقل المستخدم بين شركات المحمول خلال 24 ساعة فقط ".

 

وتابع محمد ابراهيم :" كان هناك مشكلة  لدى عملاء الإنترنت الثابت  متعلقة  بصعوبة إجراءات التنقل بين شركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت، وأصدرنا قرارات إلزامية بتسهيل اجراءات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت وتسهيل الإجراءات خلال 72 ساعة كحد أقصى".

 

وأكمل محمد إبراهيم :" لو عميل جديد ولا يتمتع بخدمة الإنترنت  الثابت يتوجه للشركة التي يرغب فيها ويحصل على الخدمة بحد أقصى 48 ساعة، أما إذا كان عميلا لإحدى الشركات ويرغب في التنقل من شركة لأخرى يتوجه إلى الشركة  ويقدم طلب إنهاء وينفذ خلال 24 ساعة، ثم يتوجه إلى الشركة التي يرغب في الحصول على خدمات الإنترنت من خلالها ويحصل على الخدمة خلال 48 ساعة فقط".

الانترنت خدمات شركات المحمول الاتصالات اخبار التوك شو

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