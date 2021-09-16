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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمعة: قد نواجه ليبيريا وديا.. وهذا موقف محمد صلاح من مباراتي ليبيا

وائل جمعة
وائل جمعة

قال وائل جمعة مدير منتخب مصر الاول لكرة القدم، إن منتخب الفراعنة قد يواجهون منتخب ليبيريا ودياً قبل خوض مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، متمنياً عودة اهتمام الجمهور بمباريات المنتخب.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في الفترة ما بين 4 و12 أكتوبر المقبل.

وأضاف جمعة في تصريحات لقناة "الحياة": "لدينا مباراتين صعبتين في التصفيات وان شاء الله نفوز ونستطيع العودة لصدارة المجموعة".

وأردف: "المعسكر سيبدأ 28 سبتمبر وهناك مباراة ودية يوم 30 وبعد ذلك سنأخذ يوم أجازة وهذا ما تحدث عنه كيروش في اجتماعه معنا، وهناك حديث عن منافسنا في اللقاء الودي وسيتم حسم الأمور غدا، وقد يكون المنافس هو ليبيريا".

وتابع مدير المنتخب: "نعلم موضوع المنطقة الحمراء ويمكن أن يكون هناك تغيرات في الموضوع، ولكن نتمنى أن يتواجد معنا صلاح وأن يساعدنا خلال الفترة القادمة".

واختتم جمعة تصريحاته: "نتمنى رجوع الجماهير وأن يلتفوا حول المنتخب مرة أخرى والفترة الاخيرة ابتعد الجمهور عن مباريات المنتخب، ولكن نريد منهم دعمنا وأن تعود أيام اهتمام الجمهور المصري بمباريات المنتخب".

وائل جمعة منتخب مصر منتخب ليبيريا ليبيا تصفيات كأس العالم 2022 كيروش

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