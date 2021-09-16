عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير التسويق: نجاح الشركات الوطنية في التسويق الإلكتروني للعاصمة الإدارية

خبير التسويق محمود
خبير التسويق محمود الشربيني

 

قال محمود الشربيني، خبير التسويق، إن الفترة المقبلة، تشهد حراكا غير مسبوق، في مجال التسويق الإلكتروني، بالتعاون مع الشركات الوطنية التي تدعم الدولة وتسير على خُطى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في عز الضهر.. لص يسرق مراوح مسجد بـ سوق الجمعة في الإسماعيلية

أضاف خبير التسويق، أن شركته «محمود الشربيني ميديا"، تعمل حاليا ضمن عدد من الشركات في التسويق الالكتروني بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلي تكثيف الخطط من أجل  المساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي يُنادي بها رئيس الجمهورية.

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة البداية لتنمية سيناء

وتشارك شركة «محمود الشربيني ميديا»، مع كبار رجال الأعمال في الدولة بوجه عام، ومع كبار الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة بوجه خاص.
كما أضاف أن شركته نشأت منذ عام 2010، ولم تعتمد على أي تمويل خارجي، بل كانت من الشركات الوطنية التي كان لها دورا واضحا في تعزيز أهمية التسويق الالكتروني وخاصة مع أزمة كورونا.

كما أشار إلي أن التسويق الإلكتروني في هذا الوقت لم يكن متداول، ولكن نجحت الشركة في أن تضيف إلى مجال التسويق بشكل كبير.

العاصمة الادارية شركات التسويق التسويق الالكترونى الشركات الوطنية

موضوعات متعلقة

٨ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو| طفرة تسليحية للجيش المصري في عهد السيسي .. ماذا يمتلك ؟

قائد قوات الدفاع الجوى: نمتلك أحدث الإمكانيات لمواجهة أي تهديدات حالية أو مستقبلية .. ولدينا أعقد منظومة على مستوى العالم

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

برقم الجلوس.. ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات

كيفية صلاة العيد ووقتها .. وصيغة تكبيرات عيد الأضحى

شاهد| أمينة شلباية تقدم نصائح مهمة للحفاظ على بشرة المرأة

كيفية تحقيق الخشوع في الصلاة .. 5 أمور لعدم السرحان

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

ترشيحاتنا

أستراليا تنسحب رسميا من صفقة الغواصات الفرنسية

السبت الفرصة الأخيرة.. رسالة مهمة من الداخلية لـ مالكي المركبات

لهدف نبيل.. عداء يستعد لدخول جينيس في زي مخ بشري.. شاهد

إعلان المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

نص اتهامات محمود عزت القائم بأعمال المرشد بعد إحالته في قضية جديدة

إصابة 8 أشخاص في حريق دار رعاية بـ حدائق الأهرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة

سعر جديد للبنزين في مصر.. تعرف على موعد التطبيق

رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

مدبولي: تطعيم المعلمين والطلاب يسمح بعام دراسي آمن ومطمئن للجميع

وفاة صيدلانية بـ كورونا بالشرقية| ورسالة كتبتها قبل وفاتها تبكي محبيها

حملة للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس اليوم.. الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ