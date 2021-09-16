خبير التسويق: نجاح الشركات الوطنية في التسويق الإلكتروني للعاصمة الإدارية

قال محمود الشربيني، خبير التسويق، إن الفترة المقبلة، تشهد حراكا غير مسبوق، في مجال التسويق الإلكتروني، بالتعاون مع الشركات الوطنية التي تدعم الدولة وتسير على خُطى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضاف خبير التسويق، أن شركته «محمود الشربيني ميديا"، تعمل حاليا ضمن عدد من الشركات في التسويق الالكتروني بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلي تكثيف الخطط من أجل المساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي يُنادي بها رئيس الجمهورية.

وتشارك شركة «محمود الشربيني ميديا»، مع كبار رجال الأعمال في الدولة بوجه عام، ومع كبار الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة بوجه خاص.

كما أضاف أن شركته نشأت منذ عام 2010، ولم تعتمد على أي تمويل خارجي، بل كانت من الشركات الوطنية التي كان لها دورا واضحا في تعزيز أهمية التسويق الالكتروني وخاصة مع أزمة كورونا.

كما أشار إلي أن التسويق الإلكتروني في هذا الوقت لم يكن متداول، ولكن نجحت الشركة في أن تضيف إلى مجال التسويق بشكل كبير.