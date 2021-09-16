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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرف لي ألعب في أي نادي جماهيري مثل الاتحاد

عمرو الحلواني: حلمي إنهاء مسيرتي بالأهلي.. ورمضان صبحي خسر شعبا بأكمله

عمرو الحلواني
عمرو الحلواني

أكد عمرو الحلواني الظهير الأيسر لنادي أسوان، أنه سيعقد جلسة مع الاتحاد السكندري خلال الأيام المقبلة، مبديًا سعادته بالانضمام لنادي جماهيري.

 

وأضاف الحلواني خلال استضافته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "خلال 4 أو 5 أيام ستكون هناك جلسة مع نادي الاتحاد السكندري ولدي أكثر من عرض، وشرف لي ألعب في أي نادي جماهيري".

 

تابع: "شرف لي وحلم أتمناه أن أختم حياتي في النادي الأهلي وألعب (ببلاش)، ولا يهمني الذي يلعب بجانبي ولا المقابل المادي الذي سيحصل عليه هذا اللاعب، تربيت في الأهلي وانضممت له وأنا في عمر 10 سنوات".

 


وواصل: "كنت (أعمل ألف حساب) لـ أحمد فتحي، لاعب مجتهد وكبير، ومصطفى محمد مهاجم خطير جدًا (رخم) وهداف ويجيد اللعب بالرأس، وممكن أن يفعل شىء في أي وقت لاعب مميز".

 

استكمل: "علي معلول أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري هذا الموسم، ومعه محمد عبد الشافي".

 

أردف: "خسارة الأهلي للدوري هذا الموسم ستكون دافع لحصد البطولات خلال الفترة المقبلة 100%، الأهلي سيحصل على بطولة الدوري لمدة 5 سنوات مقبلة، الزمالك نادي كبير جدًا ولكن الأهلي يخطط لسنوات مقبلة وصفقات الأهلي هذا الموسم ثقيلة جدًا".

 

أوضح: "رمضان صبحي خسر الكثير بانتقاله إلى بيراميدز، كسب ماديًا ولكن (خسر شعب)".

 

وبسؤاله "هل من الأفضل لرمضان العودة للأهلي؟" رد قائلًا: "من وجهة نظري إذا تم سؤال رمضان سيقول هو إنه يريد العودة، (رمضان في الأهلي كان حاجة وفي بيراميدز حاجة تانية خالص)".

عمرو الحلواني أسوا الاتحاد السكندري النادي الأهلي احمد فتحي وواصل كنت أعمل ألف حساب لـ أحمد فتحي لاعب مجتهد وكبير و علي معلول الدوري المصري محمد عبد الشافي رمضان صبحي

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