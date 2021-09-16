تصرف غريب.. رجل يسلم نفسه بعد 30 عاما على هروبه من السجن

أقدم رجل أسترالي يبلغ من العمر 64 عامًا على تصرف قد يستغربه البعض، فيما قد يصفه الآخريين بـ «يقظة الضمير» عندما قرر تسليم نفسه إلى الشرطة بعد 30 عاماً من الهروب من السجن.

هرب باستخدام شفرة منشار وقواطع

وأوضحت شرطة نيو ساوث ويلز فى بيان أن الرجل هرب من مركز إصلاحي في جرافتون وهي تبعد حوالي 600 كيلومتر شمالي سيدني خلال الفترة من 31 يوليو إلى أول أغسطس عام 1992 باستخدام أدوات من بينها شفرة منشار وقواطع.

وأضاف بيان شرطة نيو ساوث ويلز أنه في ذلك الوقت لم تنجح الجهود الرامية إلى تحديد مكان الرجل، ومنذ ذلك الحين، وجهت إلى الرجل، الذي كان في الخامسة والثلاثين من عمره وقت هروبه من السجن، تهمة الفرار من الاحتجاز القانوني.

الرجل الأسترالي

وقت تسليم نفسه ومدة عقوبته

وسلم الرجل نفسه إلى الشرطة في دي واي، بسواحل سيدني الشمالية، يوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه قضى أكثر من عام فقط من مدة حكمه البالغة ثلاثة أعوام ونصف العام عندما هرب.

وأدين الرجل في الأصل بتهمتين تتعلقان بزراعة نبات محظور.

وتم رفض الإفراج عنه بكفالة يوم الثلاثاء رسمياً، وسيمثل أمام المحكمة في 28 سبتمبر.

