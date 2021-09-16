عائشة بن أحمد تشارك صورا من كواليس فيلمها الجديد "ريتسا"

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صور من كواليس فيلمها الجديد ريتسا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوقت جمهورها بصورة تجمعها مع الفنان أحمد الفيشاوي، من فيلمهم الجديد.

وأعلن النجم أحمد الفيشاوى منذ أيام، عن مفاجأة تتعلق بفيلم "ريتسا"، وكشف عن مشاركة الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 43، والمقرر انطلاقها في شهر ديسمبر المقبل.

فيلم ريتسا

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأميرالمصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت وعائشة بن أحمد ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.

الموزع الموسيقى أنور عمرو لديه أكثر من 20 عام من الخبر في مجال الموسيقى بالشرق الأوسط وأوروبا، وشارك في العديد من الأعمال الفنية لكبار نجوم الفن بمصر والوطن العربى، أبرزهم، الكينج محمد منير، الفنانة التونسية لطيفة، المطربة المغربية جنات، واللبنانية مايا دياب، مدحت صالح، إيهاب توفيق.

حصل الموزع أنور عمرو على دبلوم التأليف الموسيقى من الأكاديمية الملكية للموسيقى ببريطانيا، واستكمل دراساته الفنية فى إيطاليا، وحصل على العديد من الكورسات الخاصة بالهندسة الصوتية، وتكنولوچيا الصوت، وإنتاج الموسيقى الحية، كما اجتاز بنجاح الكورس الخاص بالمؤلف والمنتج الموسيقى هانز زيمر، الحائز على عدة جوائز أوسكار، وجرامى، وجولدن جلوب فى الموسيقى التصويرية.

وقام أنور بالتأليف الموسيقى لعدد كبير من إعلانات الشركات العالمية، وصمم العديد من العلامات الموسيقية المميزة لهذه الشركات، كما ساهم فى عدد من الحملات الفنية الدعائية لكبرى الشركات فى العالم عن طريق العمل مع أكبر موقعين لبيع تراخيص استخدام الموسيقى فى العالم "إنڤاتو" و "بوند5" حيث يعد أنور الموسيقى المصرى والشرق أوسطى الوحيد المعتمد كمؤلف موسيقى لدى هذه المواقع.

أبطال فيلم ريتسا

فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوى وعائشة بن أحمد وأمير المصرى ومريم الخشت وكارولين عزمى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسرى.

قصة فيلم ريتسا

تدور أحداث فيلم ريتشارد في إطار من الرومانسية حيث يعود حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسون عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.