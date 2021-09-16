وحشتني.. هاجر الشرنوبي تتذكر والدها الراحل في المقابر

عبّرت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن اشتياقها لوالدها الراحل مصطفى الشرنوبي بنشرها صورة من المقابر.

ونشرت هاجر الشرنوبي، صورة لها من المقابر في زيارة لوالدها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “الله يرحمك يا بابا.. وحشتني.. اسألكم الفاتحة والدعاء”.

يذكر أن الفنانة هاجر الشرنوبي، أعلنت خطوبتها رسمياً من خلال نشرها صورة جمعتها بخطيبها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

واقتصر حفل الخطوبة على حضور عدد من الأهل والأصدقاء في جو أسري.

وكانت الفنانة هاجر الشرنوبي نشرت مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهرت فيه خلال حفل عيد ميلادها الذي تم بحضور الأهل والأصدقاء.

وظهر في الفيديو أحمد الجابري، وهو يفاجئ هاجر الشرنوبي في حفل عيد ميلادها، ويقدم لها خاتم الخطوبة، فترتديه أمام الجميع وتتفاجئ بهذه اللحظة السعيدة.

وكانت هاجر الشرنوبي انتهت من تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم “آل هارون”، المقرر عرضه في السينمات قبل عيد الأضحى المبارك.

وقالت هاجر الشرنوبي، في تصريحات لها، إن مشهد تعرضها للضرب على يد النجم أحمد وفيق؛ من أصعب مشاهدها في الفيلم، وكانت خائفة جدا، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها مختلفة جدا عن شخصيتها في الحقيقة، ولم تقدمها في أي من أعمالها السابقة.