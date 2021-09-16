أمطار خفيفة وحالة غير مستقرة للأحوال الجوية في هذه المحافظة

تشهد مناطق محافظة شمال سيناء، احوال جوية غير مستقرة، ففي بعض المناطق هطلت رشات خفيفة من الامطار خاصة في بءر العبد، بينما شهدت باقي المناطق هبوب رياح خفيفة والتي لم تستمر طويلا .



وقال شهود عيان بأن الطقس تغير خلال ساعات لترتفع درجات الحرارة رغم انتشار السحب في السماء خاصة في مدينة العريش .

موسم السيول والأمطار



وقد استعد مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء، لموسم الشتاء هذا العام ، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة موسم السيول والأمطار المحتملة لهذا العام بمنطقة وسط سيناء ،وأكد اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس المدينة ، انه تم تجهيز المعدات لعمل سواتر ترابية لمواجهة موسم السيول والأمطار المتوقعة.



موجها بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء ، من خلال تجهيز مخرات السيول بمركز الحسنة ، وذلك لحماية المواطنين مع قدوم الشتاء ، ولخدمتهم على أكمل وجه .

كما وجه تعليماته بالتأكد من جاهزية المعدات وفحصها ورفع كفاءتها الفنية وتزويدها بمستلزمات التشغيل ، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول والأمطار ،