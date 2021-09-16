عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة وحالة غير مستقرة للأحوال الجوية في هذه المحافظة

انتشار الغيوم رغم
انتشار الغيوم رغم ارتفاع حرارة الجو في العريش

تشهد مناطق محافظة شمال سيناء، احوال جوية  غير مستقرة، ففي بعض المناطق هطلت رشات خفيفة من  الامطار خاصة في بءر العبد، بينما شهدت باقي المناطق هبوب رياح خفيفة  والتي لم تستمر طويلا .


وقال شهود عيان بأن الطقس تغير خلال ساعات لترتفع درجات الحرارة رغم انتشار السحب في السماء خاصة في مدينة العريش .

 

موسم السيول والأمطار


وقد استعد مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء،  لموسم الشتاء هذا العام ، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة موسم السيول والأمطار المحتملة لهذا العام بمنطقة وسط سيناء ،وأكد اللواء  أسامة أحمد محمد عفش، رئيس المدينة ، انه تم تجهيز المعدات  لعمل سواتر ترابية لمواجهة موسم السيول والأمطار المتوقعة.


موجها بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء ، من خلال تجهيز مخرات السيول بمركز الحسنة ، وذلك لحماية المواطنين مع قدوم الشتاء ، ولخدمتهم على أكمل وجه .

كما وجه  تعليماته بالتأكد من جاهزية المعدات وفحصها ورفع كفاءتها الفنية وتزويدها بمستلزمات التشغيل ، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول والأمطار  ،

txt

صحة شمال سيناء تواصل تطعيم العاملين بالجرعة الثانية للقاح كورونا

احوال جوية مستقرة حالة سيناء

ترشيحاتنا

3 جثث متحللة والضحية زوجتيه وابنته.."أبو فياض” سفاح قنا يواجه الإعدام

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

تنفيذا لتعليمات الرئيس.. التفاصيل الكاملة لخطة مشاركة المدارس والجامعات في بناء وعي الطلاب

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن تجديد عقد علي معلول

وزيرة الصناعة: نستهدف إنشاء 317 مجمعا صناعيا بقرى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة

السيسي يهنئ المكسيك وبابوا غينيا الجديدة بذكرى يوم الاستقلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

شوبير يكشف عن صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

دماء في سيتي ستارز.. تحقيقات في سقوط فتاة من الطابق السادس

شخص مكبل و3 جثث سيدات..ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل سيتي ستارز بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: ملحمة‭ ‬‮‬الأمن‭ ‬والأمان‮‬‭ ..‬ملحمة‭ ‬وطنية.. ‬قادها‭ ‬السيسي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

اﻟﻤﺰﻳﺪ