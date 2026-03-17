مجدي مرشد: مصر بقيادة الرئيس السيسي تتبنى نهجًا ثابتًا يقوم على تعزيز التضامن العربي

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر تواصل دورها المحوري في دعم الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دول الخليج، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتوترات إقليمية متسارعة.

وقال مرشد في، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى نهجًا ثابتًا يقوم على تعزيز التضامن العربي ودعم استقرار الدول الشقيقة، مشددًا على أن أمن دول الخليج يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي العربي.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن العلاقات المصرية الخليجية تاريخية واستراتيجية، وشهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يعكس حجم التقارب والتنسيق بين الجانبين في مواجهة التحديات المشتركة.

وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار منطقة الخليج يمثل عنصرًا مهمًا في استقرار المنطقة بأسرها، لافتًا إلى أن مصر تؤمن بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف لمواجهة الأزمات الإقليمية والحد من تداعياتها.

وأوضح مرشد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين الدول العربية، بما يسهم في حماية مصالح الشعوب العربية ويعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأكد النائب أن الشعب المصري يقف بقوة مع أشقائه في دول الخليج ويدعمهم في مواجهة أي تهديدات أو محاولات زعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن المساندة الشعبية تعكس روح الأخوة العربية الراسخة بين مصر والدول الخليجية.

واختتم مرشد تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لأشقائها في الخليج، وأن موقفها التاريخي تجاه أمن واستقرار الدول العربية يعكس التزامًا راسخًا بالحفاظ على وحدة الصف العربي ومواجهة أي تهديدات تمس استقرار المنطقة.