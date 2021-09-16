وزيرة الثقافة تحتفي بالدفعة الأولى من "صنايعية مصر".. الأحد

تشهد د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في السادسة مساء الأحد القادم 19 سبتمبر، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، تخريج الدفعة الأولى للدارسين بمبادرة "صنايعية مصر"، والتي أطلقتها القيادة السياسية للحفاظ على الهوية المصرية وملامحها المتميزة وأشرفت عليها وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع صندوق التنمية الثقافية.

صرح بذلك أ.د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، مضيفاً انه من المقرر أن تفتتح وزيرة الثقافة معرض مشروعات تخرج الشباب فى مجالات: الخزف – النحاس – التطعيم بالصدف– الخيامية - قشرة الخشب وفنون الحلى، الذين تم تدريبهم وفق أحدث النظم الدراسية وأشرف عليه نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط، ثم تمنح شهادات التخرج لعدد (33) فنان وحرفى بين سن 18 و40 سنة هم نواة الدفعة الأولى، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات التى ساهمت فى إنجاز المشروع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذين قدموا سلسلة من الدورات التدريبية للدارسين في مجال ريادة الأعمال.

انقسم التدريب إلى مرحلتين: بدأت الأولى خلال شهر أكتوبر 2019 لإعداد الدارسين للتعرف على الحرف وتعلمها، واعتمدت المرحلة الثانية على رفع كفاءة العاملين فى مجالات الحرف التراثية من المتدربين.. كما اشتمل التدريب على جانبين: (نظري وعملي) اشتملا على مجالات الدراسات المتحفية بهدف دمج عمليات التدريب مع الرؤية البصرية للتراث الموجود بالمتاحف(الإسلامي والقبطي والمصري) وفنون التصميم المرتبطة بكل حرفة على حدة للوصول بها للشكل الفني النهائي .

تعد مبادرة "صنايعية مصر" إحياء لثروة تذخر بها البلاد من التراث المادي فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهاً جديداً لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومي وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.

جدير بالذكر أنه يجرى الآن استقبال دارسين جدد للانضمام للدفعة الثالثة من المبادرة، تمهيداً لبدء أعمال الدورات الجديدة فى بداية شهر أكتوبر القادم ، كما يستمر – في الوقت نفسه – تدريب دارسي المرحلة الثانية من الدفعة الثانية، والمنتظر إقامة حفل تخرجهم أوائل العام القادم.