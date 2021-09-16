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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان تنظم معرض لانتاج الأعمال المعدنية والزخرفية والخشبية والنسيج

معرض أنتاج أعمال
معرض أنتاج أعمال شعب المعدنية والحلى والزخرفية

نظمت كلية التربية جامعة حلوان، معرض للمنتجات المعدنية والحلى، والزخرفية، والخشبية، والنسيج، والملابس الجاهزة، والطباعة، وذلك علي هامش حفل تخرج طلاب 2020-2021 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة وتحت ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، الدكتور حسام حمدي عميد الكلية ، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وذلك بمجمع الفنون والثقافة الذى يرأسه  الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

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وقتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية في التصميم والزخرفة والإعلان، وبعض أعمال الصناعات المعدنية، إضافة إلى أعمال الصناعات الخشبية، بعض أعمال الصناعات النسجية والصباغة والتجهيز، الملابس الجاهزة، هذا وقد أشاد الحضور بالمعرض بأعمال الطلاب ودعا الدكتور ماجد نجم الطلاب الي إعداد دراسة تسويقية لمنتجات  الطلاب  الفنية التي شملها المعرض من أعمال مختلفة.

 

ويهدف معرض طلاب كلية التربية إلى إبراز المواهب الفنية وتشجيعها، زيادة ثقة الطلاب بأنفسهم من خلال المعروض وتأكيد شخصيتهم، بث روح التنافس بين المعارضين، إطلاع الحضور على الإتجاهات الفنية المختلفة ومجالات الإبداع والإبتكار للطلاب، تنمية النواحي الذوقية والقدرة على تحليل ونقد العمل الفني لدى رواد المعرض، وابرار المواهب الفنية والقدرات الإبداعية والإبتكارية للطلاب.

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كلية التربية جامعة حلوان جامعة حلوان معرض أنتاج شعب المعدنية الدكتور ماجد نجم نائب رئيس الجامعة مجمع الفنون والثقافة

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