الأطول على الإطلاق ..كلب يقتحم موسوعة جينيس بأذنيه

يحمل كلب من بورتلاند لقب أطول أذنين على الإطلاق فقط بلغ طول أذنيه، أكثر من 30سم، مما يجعلها الأكبر على الإطلاق .

وفقا لما نشرته صحيفة “ ديلي ميل”، فإن الكلب دخل موسوعة جينيس بعد التأكد من وصول طول أذنيه إلى 30 سم، مما يجعله فريد من نوعه حول العالم .

تحول الكلب إلى محور حديث روادالتواصل الإجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة، تويتر، و ذلك بعد نشر جينيس صورة أذنيه .

ظهرت في الصور التي انتشرت للكلب، أنه كان يتمتع بأذن أطول و غير مألوفة منذ ولادته، إلا أنها بدأت تأخذ شكلا غير طبيعيا مع تقدم عمره .

جدير بالذكر أن صورة الكلب نالت إعجاب آلاف الرواد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، و إنهالت على الأسرة التي ترعى الكلب عروض جلسات تصوير مجانية بسبب أذنيه