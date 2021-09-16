نشرة أخبار المحافظات.. أول تحرك بشأن فتاة إمبابة بعد تركها في الشارع على يد زوجة والدها.. الغضبان يدعو رجال الأعمال للاستثمار في بورسعيد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات:
شاهد| غدر الصحاب.. قتل صديقه بدم بارد أثناء خروجه من المسجد في الدقهلية (القصة الكاملة)
قالت والدة المجني عليه أحمد كامل العجمى، ابن قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية، الذي لقى مصرعه على يد أحد أصدقائه السابقين بسبب وجود خلافات من قبل، إن نجلها غُدر به وانتظره الجاني أمام المسجد وأطلق عليه الرصاص بعد أدائه صلاة العصر.
رئيس اقتصادية قناة السويس: جاري التفاوض مع الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات
كشف المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه جاري التفاوض مع عدد من الشركات العالمية من أجل توطين صناعات السيارات في المنطقة خاصة في شرق بورسعيد.
أول تحرك بشأن فتاة إمبابة بعد تركها في الشارع على يد زوجة والدها
في لفتة أبوية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتعامل السريع مع إحدى الحالات الإنسانية للفتاة الأسوانية سجدة. أ. 15 سنة، والتي تم نشر مشكلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) بعد قيام زوجة والدها بتركها وحيدة في أحد شوارع منطقة إمبابة بالجيزة دون أي عائل أو مصروفات مالية.
محافظ القاهرة ييوجه بإزالة القمامة بمحيط سور مجرى العيون خلال أسبوع
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحملة المكبرة التي تنفذها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بمحيط سور مجرى العيون والتي تستهدف رفع 450 ألف متر من مخلفات الهدم والقمامة المتراكمة على مدار سنوات بجوار السور التاريخي.
يبارك الله لمن يستثمر.. الغضبان يدعو رجال الأعمال للاستثمار في بورسعيد
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن أحلام الدولة المصرية تتحقق علي أرض محافظة بورسعيد، التي أصبحت قاطرة التنمية ، وذلك بعد ان أنفقت بها الحكومة أعلى الاستثمارات خلال الأعوام الماضية .
905 قطع أراضٍ.. تفاصيل تخصيص مقابر للمسلمين بسوهاج الجديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، فتح باب الحجز لـ 905 قطع أرض مقابر مسلمين بمساحة (40م2) للمقبرة، بنظام حق الانتفاع بمدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، على أن تقدم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة.